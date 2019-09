Militar român care a fost în misiuni în Afganistan: Ziua poate să aibă haine de polițist, iar noaptea să devină taliban

Marius Apostol, președintele Asociației Militarilor Veterani, a povestit despre pericolul de a fi miliar în Afganistan, după ce a fost grav rănit în timpul unei misiunii în țara asiatică, în 2011. „Ziua poate să aibă haine de miliție afgană, iar noaptea să devină taliban”, a explicat fostul militar, legat de cum ar fi fost posibil atacul de luni noapte, într-o zonă sigură, când 16 oameni au murit, printre care un român.

Marius Apostol a fost de două ori în misiune în Afganistan: în 2008 și în 2011, când a fost rănit grav.

„Aceste misiuni sunt unele cu risc maxim pentru că nu poți avea liniste nici măcar un minut. Atacurile talibanilor nu se opresc niciodată.

În anul 2011, executam o misiunue de patrulare pe ruta Kandahar – Zabul. A fost un atac al talibanilor, cu un dispozitiv exploziv improvizat, o încărcătură de 200 de kilograme, unde am fost răniți 4 militari români. Am fost rănit grav, am intrat în comă și am fost transportat, ulterior, la spital în Germania, unde am fost supus la intervenții chirurgicale. M-am recuperat în mai mult de un an. Important pentru mine a fost că am avut alături de mine familia”, spune Marius Apostol.

Cum a fost posibil un astfel de atac într-o zonă extrem de protejată?

„Talibanii la rândul lor au informații din interior pentru ca acolo primii care au contact și unde se face asigurare zonei verde, este de armata afgană. Din păcate, acolo se poate întâmpla în felul următor: ziua poate să aibă haina de miliție afgană, iar noaptea să devină taliban. Sunt scurgeri de informații cu privire la aceste aspecte”, a explicat fostul militar.

Din 2014, vorbim despre o misiune de menținere a păcii în Afganistan. Ce pace este de fapt acolo?

„Începând cu 2014, militarii români - nu cred că sunt primul care spune asta - erau foarte bine văzuți de localnici. Să nu uităm că militarii români, geniștii armatei române le-au construit școli, fântâni. În permanență primeau sprijin din partea armatei române. Partea de pace nu cred că va fi vreodată. E foarte dificil de a face pace în Afganistan”, a declarat Marius Apostol, președintele Asociației Militarilor Veterani.