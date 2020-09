Ministrul Bode, explicații despre accident: Nu aveam motiv să ne grăbim. Șoferul SPP e responsabil de traseu și ducerea la destinație

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că în momentele de dinaintea accidentului de mașină în care a fost implicat, în drum spre București, se odihnea pe bancheta din spate. Acesta a spus că nu a avut motiv să se grăbească către destinație și că până la acel moment nu a fost preocupat de cum conduce angajatul SPP.

“Demnitarul nu are dreptul să-i spună șoferului să meargă mai tare sau mai încet, să folosească semnalele acustice și luminoase. Șoferul SPP este singurul responsabil de traseul pe care îl va urma și în ducerea la destinație a demnitarului.

Am permis de conducere de 28 de ani. Nu mi-a fost reținut niciodată pentru vreo abatere de la normele rutiere. Credeți-mă că am depășit de mult 1 milion de kilometri la volan.

Între Zalău și București sunt 530 de km din care aproximativ 246 sunt autostradă. Incidentul s-a petrcut în jurul orei 18.00, când mai aveam aproximativ 130 de kilometri până la București, din care 110 km pe Autostrada Pitești-București.

Le-am comunicat celor de la SPP că destinația finală este sediul Guvernului iar ora de sosire pe care o anticipez era ora 20.00. Nu aveam niciun motiv să ne grăbim.

Absolut toate deplasările pe care le-am făcut am stat pe bancheta din spate, unde am posibilitatea să citesc, lucrez sau să mă odihnesc. Niciodată nu am fost preocupat cum conduce angajatul SPP în zecile mii de kilometri parcurși, pentru un motiv foarte simplu: până duminică au condus impecabil.

În momentele premergătoare incidentului, mă odihneam. Călătoream de 4 ore și jumătate.

Regret nespus acest incident. Voi continua să mă deplasez dintr-un capăt în celălalt al țării, respectând regulile de circulație pentru a intensifica implementarea marilor proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport de care România are atât de mare nevoie”, a afirmat Lucian Bode.

Conform unor imagini filmate de un motociclist aflat în trafic, maşina în care se afla Bode, având semnalele acustice şi luminoase pornite, a intrat pe contrasens şi a depăşit o coloană de maşini, deşi avea interzis, fiind linie continuă. La scurt timp, maşina s-a ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus şi s-a oprit într-un gard.

Procurorii din Piteşti au declinat către Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti dosarul penal în care se fac cercetări în legătură cu accidentul auto în care a fost implicat ministrul Transporturilor.

Redactor: Alexandru Costea