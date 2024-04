Nicușor Dan, despre pagubele din Capitală: E o problemă cu care se confruntă toate oraşele. Există copaci cu rădăcini tăiate la lucrări

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a pus pagubele provocate de vântul puternic din Capitală pe seama intensificării fenomenelor meteorologice, menţionând totodată că în timpul administraţiei actuale a fost accelerat ritmul mutării cablurilor în subteran.

„Asta este o problemă cu care se confruntă toate oraşele din lumea asta. Chiar dumneavoastră aţi dat imagini din România, dar am văzut săptămânile trecute imagini din Europa Occidentală, imagini din Statele Unite. Trebuie să ne obişnuim cu toţii că nu mai este clima pe care am avut-o acum 20-30 de ani, când nu aveam tipul acesta de fenomene. (...) Dacă vorbim de stâlpi, vă spun că noi, în trei ani, împreună cu cele două firme cu care lucrăm, Netcity şi Compania de Iluminat Public, am scos cabluri de pe o mie de kilometri. În 12 ani s-au scos 1.200, noi în trei ani am scos de pe 1.000 de kilometri. În momentul acesta, cu Bucureştiul suntem cam la jumătate de la a lua toate cablurile care sunt pe stâlpi”, a spus edilul general, pentru Realitatea Plus.

În ce priveşte copacii căzuţi, el a spus că riscul prăbuşirii acestora e mai greu de anticipat, în condiţiile în care se întâmplă să le fie tăiate rădăcinile atunci când se efectuează diverse lucrări.

„Sunt copaci la care nu poţi să îţi dai seama, pentru că se fac fel de fel de lucrări; nu există foarte mare grijă de a nu tăia rădăcinile, se pun borduri, se fac lucrări de întreţinere şi nu poţi să îţi dai seama când un copac poate să cadă”, a precizat edilul general.

Pompierii bucureşteni au intervenit,marţi, până la ora 18:00, la 288 de cazuri pentru gestionarea pagubelor produse de vântul puternic din Capitală.

Cele mai frecvente situaţii gestionate au fost cazurile de copaci căzuţi pe carosabil sau autoturisme - 131, elemente din tablă desprinse din acoperişul clădirilor - 45, cazuri de tencuială desprinsă din construcţii - 15, precum şi zece acoperişuri de clădiri afectate şi nouă stâlpi căzuţi, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

