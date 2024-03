O asistentă medicală a fost reţinută pentru trafic de influenţă, în urma unei anchete sub acoperire

O asistentă medicală din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală a fost reţinută 24 de ore, urmând să fie prezentată magistraţilor cu propunere de arestare preventivă, pentru trafic de influenţă, după ce ar fi primit 1.200 de lei pentru a interveni în vederea eliberării unui certificat medico-legal, informează un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

Potrivit anchetatorilor, flagrantul a fost realizat în prezenţa persoanei căreia i s-au solicitat bani, investigator sub acoperire.

„În data de 11.03.2024, procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul D.G.A. (Serviciul Operaţii şi Serviciul Judeţean Anticorupţie Buzău), au organizat şi prins în flagrant pe suspecta S.M. - asistent medical în cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Buzău, în timp ce primea suma de 600 lei (a doua tranşă din suma totală de 1.200 lei, prima tranşă fiind remisă în data de 06.03.2024) de la investigatorul sub acoperire autorizat în cauză, pentru ca asistenta medicală, profitând de influenţa pe care o are prin prisma profesiei, să facă demersuri pe lângă medicul legist din cadrul aceleiaşi instituţii, în vederea eliberării unui certificat medico-legal care să ateste că investigatorul sub acoperire menţionat a suferit leziuni traumatice care necesită zile de îngrijiri medicale, pe fondul unei agresiuni fizice exercitate asupra acesteia de către o altă persoană.

Certificatul medico-legal solicitat urma să fie ataşat plângerii penale despre care investigatorul sub acoperire a informat-o pe asistenta medicală că intenţiona să o depună la organele de poliţie competente”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, potrivit Agerpres.

Anchetatorii mai arată că asistenta medicală ar mai fi primit în decursul unui an aproximativ 2.300 de lei şi alte produse în vederea eliberării unor certificate medico-legale.

„În cauză se efectuează cercetări faţă de suspecta S.M. pentru săvârşirea unei infracţiuni de trafic de influenţă în formă continuată, din probatoriul administrat până în prezent reieşind că suspecta a primit, în perioada 10.10.2023 - 11.03.2024, sume de bani în cuantum total de 2.300 de lei şi produse de origine animală de la diferite persoane, care au depus solicitări la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău în vederea eliberării certificatelor medico-legale. În data de 11.03.2024, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore faţă de suspecta S.M., urmând ca aceasta să fie prezentată Tribunalul Buzău cu propunerea de arestare preventivă”, mai informează sursa citată.

