O femeie a povestit experiența traumatizantă din cabinetul unor falși dentiști: M-am dus pentru aparat dentar. Tremur când îmi amintesc

Un bărbat și o femeie din București, soț și soție, au fost reținuți pentru că au pretins că sunt stomatologi. Niciunul dintre ei nu are drept de practică. O pacientă le-a povestit anchetatorilor că a avut nevoie de o intervenţie amplă, pentru a-şi salva dantura, după ce a plecat din cabinetul celor doi. Alte patru persoane au depus plângeri penale.

Cei doi soți care se dădeau drept medici stomatologi sunt acuzați de mai multe persoane că le-au stricat dantura și sunt vizați de vătămare corporală. Ambii practicau stomatologia în mod ilegal. Femeia își pierduse dreptul de liberă practică în urmă cu patru ani, în timp ce bărbatul nu avea niciun fel de pregătire în domeniu, însă lucra drept asistent la cabinet.

O fostă pacientă spune că a plecat cu dantura stricată și că a avut nevoie de operație în urma intervenției celor doi soți.

Fostă pacientă: "M-am prezentat pur și simplu pentru un aparat dentar și dânsa mi-a stricat dantură, a propus să-mi îmbrace dantura ceva de genul. Până la urmă am renunțat la lucrare, am dat 9.000 de lei, nu mi-a dat chitanță, nu mi-a dat nimic. Am dat-o în judecată, n-am rezolvat nimic. Făcusem infecție, se urcase infecția pe cerul gurii. Tremur când mi-aduc aminte".

Reporter: Alături de doamna era și soțul?

Fostă pacientă: "Da, soțul mă ține de cap ca să poată să-mi extragă doamna".

Cei doi soți aveau cabinetul dentar de câțiva ani într-un bloc de pe bulevardul Theodor Pallady din Capitală. Totul a ieșit la iveală după ce mai mulți pacienți s-au plâns de fapt că lucrările dentare erau proaste, dar și de faptul că s-au ales cu răni după ce au venit la dentist.

Alți pacienți spun că au fost mulțumiți de lucrările făcute la cabinetul celor doi.

"Eu am fost mulțumită. Mi-a zis un domn da nu știu pe unde stă care a venit că i-a dat banii înapoi că nu a fost mulțumit. Acum vreun an și ceva", spune o femeie.

Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei: "Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea că, neavând drept de liberă practică, două persoane, un bărbat și o femeie, ar fi exercitat în perioada 2017-2021 într-un cabinet neautorizat din București profesia de medic stomatolog".

Astfel ar fi indus în eroare pacienții fiind produse vătămări corporale și prejudiciu de 60.000 de lei. Cele două persoane ar fi eliberat și rețete pentru tratamente medicale.



Editor : Georgiana Marina