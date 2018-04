Proiectil descoperit între blocuri. Putea produce un dezastru pe o rază de 500 de metri

Alertă în cartierul Militari din Bucureşti, în această după-amiază, după ce mai mulţi muncitori care lucrau la reţeaua de apă au descoperit un obuz neexplodat. Cel mai probabil, dispozitivul datează din al doilea război mondial şi a fost găsit îngropat la aproape doi metri sub stradă. Ar fi putut duce la un dezastru, au avertizat specialişti de la ISU, care au ridicat bomba pentru a o detona controlat.

Proiectilul a fost descoperit de angajaţii companiei care făceau o reparaţie la reţeaua de alimentare cu apă, pe Aleea Dreptăţii din Sectorul 6 al Capitalei.

„Proiectilul a fost găsit în această zonă. Muncitorii săpau la aproximativ un metru, un metru şi jumătate, moment în care au găsit dispozitivul exploziv”, relatează Laurenţiu Rădulescu, jurnalist Digi24.

Un muncitor povestește cum a fost găsit proiectilul:

-Noroc că nu s-a întâmplat să lovească focosul! Ăsta a fost norocul!

-Aţi apucat să luaţi în cupă sau aţi dat pe lângă el?

-Nu, a dat pe lângă şi imediat l-am scos. Am cărat-o lângă un gard, am curăţat-o puţin şi imediat am chemat, de fapt şeful de şantier a chemat poliţia.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au izolat imediat zona, ceea ce le-a permis pirotehniştilor de la ISU să intervină rapid şi să ridice dispozitivul. Militarii spun că pericolul era real, muncitorii şi chiar locuitorii din apropiere fiind la un pas de dezastru.

„Dacă era manevrat greşit, da! Putea exploda şi putea face victime. La un proiectil de 152 mm, raza de acţiune ar fi în jur de 500 de metri”, spune Alexandru Plocon, pirotehnist ISU.

Pirotehniştii le recomandă celor care găsesc astfel de obiecte să nu le mişte şi să alerteze imediat autorităţile.