În Amzacea, localitatea cea mai afectată din județul Constanța de inundații, 60 de gospodării au fost măturate de ape, iar autoritățile încă numără pagubele. Între timp, sinistrații sunt revoltați. S-au dus la primărie să ceară socoteală. Spun că autoritățile au intervenit prea târziu, iar ajutorul a venit prea greu. Au dormit pe unde au putut, în timp ce paturile de campanie duse în casele oamenilor cedează fără să fie folosite.

-„Dormim la cumnatul nostru și eu am venit dimineață să încercăm să rupem tapetul. M-am pus cu piciorul și când am pus piciorul, deja au căzut scândurile jos. Uitați-le, că nu le-am ridicat. Deci nu vreau multe, decât să-mi facă casa cât de cât și ceva pe jos să pun, că tot parchetul s-a umflat și mergea frigiderul. Uitați, mașina de spălat cum am luat-o din apă. Încep copiii școala, toate hăinuțele pluteau în apă, tot. Eu m-am chinuit mult să am această căsuță. N-avem nimic, nu ne-a mai rămas nimic!”.

Până acum, 160 de oameni au rămas pe drumuri. Autoritățile încă numără casele afectate de viitură.

Viorica Huțu, asistent social: „Noi avem cam 60, așa, estimate. N-am trecut niciodată printr-o situație de acest gen. E ceva și pentru noi... Ne-a luat și pe noi prin surprindere.”

Oamenii sunt supărați și acuză autoritățile că nu i-a sprijinit suficient. Au dormit pe unde au putut și au stat la mila vecinilor pentru o masă caldă, așa că s-au dus până la primărie să ceară socoteală.

Mărturiile locuitorilor:

- „Două zile nimeni nu ne-a băgat în...”

- „Funcționarii au dormit în hainele statului, prefectul doarme în hainele statului. Deci a zis că a făcut, face demersuri și face demersuri în continuare. Ce va rămâne de făcut... Adică, nu se știe! Sunt două persoane care au asigurare, dar restul s-o ia de la zero. Dar cu ce s-o ia?”.

-„Am discutat că urmează o nouă viitură iar să ne lovească și trebuie să curățăm canalul, să tăiem pomi, să tăiem iarba, că o să se întâmple, o să se reîntoarcă. Ce ni s-a întâmplat se mai întoarce încă o dată”.

-„A venit comisia, ne-a văzut, ne-au făcut poze ce avem afectate și așteptăm. Om vedea ce se întâmplă.”

Odată cu furia oamenilor s-au mobilizat și autoritățile, care au trimis baxuri de apă sinistraților.

-„Hai să iei și matale un bax de apă. Asta e de băut. O să vină și apa, doar cu aia spălați vasele, da? Asta-i pentru băut și faceți mâncare. O să vă mai aducem!”.

Autoritățile locale continuă să facă evaluarea pagubelor, apoi o comisie de la Prefectură va decide cum vor fi ajutați oamenii.

Romică Stan, primarul comunei Amzacea: „Din astea 60, cred că mai mult de jumătate nu mai pot fi locuite, pentru că apa a avut oricum în tavan, sunt case vechi, din chirpici, mulți sunt pensionari, nu au posibilități să-și mai refacă casa sub nicio formă. Am pregătit la cămin o masă caldă pentru persoanele care sunt aici, dar au refuzat, au zis că mai bine să le dăm câte o sticlă de ulei, zahăr.”

Autoritățile spun că numărul caselor modulare va fi suplimentat, în funcție de necesități, astfel încât nimeni să nu rămână pe drumuri.

