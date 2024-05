România este în continuare campioana accidentelor în Europa, arată analizele atât ale Poliției Rutiere, cât și ale firmelor de asigurări. Potrivit Uniunii Naționale ale Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, cifrele sunt de două ori mai mari decât în țări apropiate României și aproape duble față de Bulgaria.

În 2023, cea mai mare despăgubire plătită de o companie de asigurări a fost de 8,8 milioane de lei pentru un accident petrecut în afara țării. Accidentul a avut loc în ultimele trei luni ale anului, pentru că datele anterioare ale UNSAR arătau că cea mai mare despăgubire plătită în 2023 era de 5,6 milioane de lei. Era vorba de un accident petrecut în Italia în prima parte a anului 2023.

„Cea mai mare despăgubire plătită în perioada ianuarie – octombrie 2023, undeva la 5,6 milioane de lei, dar deja pentru ultimele 3 luni ale anului 2023, vedem despăgubiri chiar și mai mari. Din surse publice, vedem că există o despgubire plătită de o companie membră UNSAR de 8,8 milioane de lei. Din păcate, pentru că suntem țara accidentului la minut. România pierde în acest moment mai mulți oameni pe șosele decât a pierdut, din păcate, în cutremurul din 1977, cam 1.500 de suflete se pierd în fiecare an. Suntem campioni la accidente rutiere, aceste despăgubiri ne arată, de fapt, unde ne situăm. (n.r. Despăgubirea de 8,8 milioane de lei) este tot pentru un accident petrecut în afara țării. (...) Legislația nu diferențiază cu nimic tratamentul daunelor petrecute în afara țării sau în interiorul țării. Unde există însă o diferență importantă este în tot ceea ce înseamnă frecvența accidentelor rutiere. Vă spuneam că România este campioană la nivel european, din datele pe care UNSAR le are la dispoziție, de ce, pentru că avem o frecvență a accidentelor de 6,6 la o sută de accidente. Asta înseamnă că aproape 7 autovehicule provoacă în fiecare an un accident, 7 din 100 de autovehicule, mai mult decât dublu față de state apropiate nouă, mă refer aici la Ungaria, la Cehia, la Slovenia, chiar Bulgaria.”, spune la podcastul Digi Context președintele UNSAR, Alexandru Ciuncan.

„În Bulgaria este o frecvență de 4 la 100. Deci aproape de 1,5 mai mult în România față de Bulgaria și dauna medie, dacă e să ne raportăm și la cât plătim, este aproximativ 2.000 de euro în Bulgaria vs 2.150 de euro în România”, completează Claudiu Sofron, specialist asigurări auto.

La noi în țară, cele mai multe accidente rutiere au avut loc pe drumurile naționale, precizează Claudiu Sofron. Dar, important de menționat, pe autostrăzile din România au loc cele mai frecvente accidente soldate cu decese.

„Peste 30% din accidentele care s-au produs, grave, mă refer, au fost pre drumurile naționale. Este o problemă nu doar de infrastructură. Trebuie să ne gândim și la faptul că accidentele sunt produse de oameni. Cele mai multe accidente se întâmplă în luna august, pentru că atunci lumea pleacă în vacanță. Și cele mai multe accidente, tot la fel, cu urmări grave sunt produse în luna octombrie. Pentru că se întorc studenții la facultate. Putem să observăm din datele publice ale poliției că 4 din 10 accidente care se întâmplă, sunt din cauza tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani și cu experiență la volan mai mică de 5 ani. Nu conștientizează pericolul. Din păcate, în România au loc peste 1.000 de accidente rutiere. Un accident la 80 de secunde”, spune Claudiu Sofron la podcastul Digi Context.

Acesta explică faptul că foarte mulți șoferi nu conștientizează importanța păstrării distanței regulamentare.

„Eu încerc să pun două întrebări, evident, natura meseriei mele m-a condus cumva și în această directie, întreb în câte secunde parcurgi un stadion întreg, dacă mergi cu 100 km/h și cred că 9 din 10 șoferi nu știu să răspundă la această întrebare, și în câți metri frânezi, dacă circuli cu 30 km/h și ești obligat să frânezi brusc. La primul răspuns este - traversezi un stadion întreg în 3 secunde. 1, 2, 3. Deci iată, dacă te uiți la telefon în timp ce mergi pe autostradă, pe banda 2, sau, dacă nu știu, nu ești atent în timp ce mergi pe un drum național, parcurgi în 3 secunde un stadion întreg, ca să ne dă în seama ce dimensiune este, da? Deci ai aproape 30 m/s. Și în câți metri frânezi la 30 km pe oră? Pentru că vorbim de zonele rezidențiale, vorbim de zone cu grădinițe, cu școli, unde avem un semn de 30 km/h - 10...11 m. În 11 m, sunt două lungimi de mașini aproape. Și întrebarea este - păi cum? Că mașina oprește imediat. Păi până realizezi că trebuie să frânezi, parcurgi în jur de 9 m. (n.r. cum calculezi distanța regulamentară) Îți iei un punct fix și în momentul când mașina din fața ta trece pe lângă acel punct fix, începi să numeri două secunde. 1001, 1002. Dacă tu, în momentul în care ajungi cu mașina ta în dreptul acelui punct fix, ai ajuns la 1002, înseamnă că aia e a distanța care trebuie”, spune Claudiu Sofron.

El atrage atenția că indicele de mortalitate cel mai mare este pe autostradă. ”Într-adevar, frecvența este mult mai mică, se întâmplă mult mai puțin accidente. Dacă în momentul în care se întâmplă un accident grav pe autostradă, este soldat aproape 100% cu un deces”.

Claudiu Sofron precizează că principalele 3 cauze ale accidentelor grave sunt viteza neadaptată, abateri ale pietonilor și abateri ale bicicliștilor.

„Din păcate pierdem un biciclist la două zile în România. De ce? Sunt abateri ale biciclistilor și abateri ale șoferilor. Nu acordă prioritate. Să întâmplă lucruri în trafic care nu ar trebui să se întâmple. Și atunci ajungem la astfel de situații. Este evident că trebuie să ne gândim ce putem face astfel încât să putem să îmbunătățim siguranța rutieră pe toate străzile. Și pe toate palierele. Din păcate la noi în țară, anual, mor peste 1.000 de copii. Atât copii care sunt în afara mașinii, cât și copii care sunt în interiorul mașinii. Pentru că foarte puțini oamenii înțeleg: copiii trebuie să stea într-un scaun de copii și foarte bine securizat”, mai spune Claudiu Sofron.

În luna mai are loc „Săptămâna Siguranței Rutiere”, un proiect al Coaliției pentru Siguranță Rutieră. În toată țara vor fi desfășurate acțiuni pentru conștientizarea șoferilor, dar și a celorlalți participanți la trafic cu privire la pericolele la care se expun și pentru a scădea astfel numărul accidentelor rutiere.

