Scandal între avocaţi la audierea lui Dincă. Cel din oficiu, mangâiat pe mâini de acuzat

Audierea lui Gheorghe Dincă, programată astăzi la Poliția Română, a fost întreruptă din cauza unui scandal între avocați. Apărătorul familiei Melencu l-a acuzat pe avocatul din oficiu al inculpatului că a părăsit de mai multe ori sala unde Gheorghe Dincă dădea explicații anchetatorilor. De cealaltă parte, avocatul lui Gheorghe Dincă spune că pe Tonel Pop audierile îl plictisesc.

Gheorghe Dincă, bărbatul care spune că le-a ucis pe Alexandra şi pe Luiza, a fost adus din nou azi la audieri. Ieri, după 10 ore, anchetatorii nu au reușit să obțină de la el informații noi. Avocatul familiei Melencu este convins că Dincă a avut complici și spune că suspectul minte în continuare.

Tonel Pop, avocatul familiei Melencu: Domnul avocat din oficiu a făcut o criză de nervi, a început făcut amenințări, a tremurat, are un comportament deviant. Culmea, domnul Dincă l-a mângâiat și l-a ținut de mâini. Repetându-se aceste lucruri am fost nevoiți să întrerupem ancheta. Se va viziona caseta. Faptul că nu îi asigură asistență așa cum codul de procedură penală, pe banii statului, îi impune... S-a întâmplat și zilele precedente. Dincă nu cooperează, are scăpări, ca să zic așa, din care cel puțin eu și ancehtatorii am înțeles mult mai multe lucruri.

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă: Domnul Tonel a vrut să întrerupă ancheta.

Reporter: Am înțeles de la domnul Tonel Pop că ați ieșit de mai multe ori din sală?

Claudiu Lascoschi: Am fost la toaletă, de aia...

Reporter: Există posibilitatea ca declarațiile să fie declarate nule că ați ieșit din sală?

Claudiu Lascoschi: A fost chestie de un minut cand am fost la toaletă, se discuta liber. Era și domnul Tonel de față, deci nicio problemă.

Reporter: De unde acest scandal?

Claudiu Lascoschi: Domnul Tonel vrea circ. Intervine aiurea, în fine, nu vreau să comentez. Probabil se plictisise de audiere domnul Tonel.

