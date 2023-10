Un bancher, concediat după ce și-a înșelat angajatorul cu decontarea a două sandvișuri și două cafele, a pierdut procesul intentat

Un bancher din Londra care lucra la Citibank a fost concediat după ce a decontat două sandvișuri și două cafele pe care le-a împărțit cu partenerul său într-o delegație. Szabolcs Fekete, care a susținut că a consumat singur alimentele comandate, și-a dat în judecată angajatorul, dar a pierdut procesul, relatează BBC.

Szabolcs Fekete, analist specializat în infracțiuni financiare, era angajat al Citibank de 7 ani. Bărbatul a fost plecat de pe 3 până pe 5 iulie într-o delegație la Amsterdam, iar la întoarcerea la biroul din Londra a depus o cerere pentru decontarea cheltuielilor pentru mâncare și băutură acoperite din diurna de 100 de euro pe care i-o oferea banca. El a precizat că într-o singură zi a consumat două sandvișuri, două cafele și două feluri de paste, trezind suspiciuni angajatorilor săi.

"În ziua aceea am sărit peste micul dejun și am băut doar o cafea dimineață. La prânz am mâncat un sandviș cu o băutură și o cafea la restaurant și am mai luat o cafea cu mine la birou și un alt sandviș, pe care l-am mâncat la cină", a scris Fekete, într-un mail către angajator.

Managerul căruia i-a transmis cererea pentru decontarea alimentelor l-a întrebat dacă le-a consumat singur pe toate, iar Fekete a spus că a fost nevoit să ia câte două porții pentru că produsele "erau în cantități foarte mici".

"Eram singur în călătoria de afaceri și... am băut două cafele, deoarece erau foarte mici", a spus acesta.

"Toate cheltuielile mele se încadrează în diuna de 100 de euro. Vă rog să precizați care este îngrijorarea dumneavoastră, deoarece nu cred că trebuie să îmi justific obiceiurile alimentare într-o asemenea măsură”, a mai scris Fekete, într-un mail adresat angajatorului.

Citi a înaintat problema către departamentul său de securitate și investigații, care l-a interogat pe Fekete și l-a întrebat dacă a împărțit cu persoana care l-a însoțit în călătorie un prânz cu o porție de paste cu pesto și una bolognese. Bărbatul nu a recunoscut nimic în această etapă.

Totuși, banca a deschis o anchetă pentru a se asigura dacă acesta a împărțit masa cu o altă persoană. Cu toate că inițial nu a recunoscut, acesta a spus ulterior că a dat din sandvișuri și cafele partenerului său.

Banca a precizat că întrebările sale nu se referă la suma cheltuită, ci la faptul că cererea de rambursare a încălcat politica instituției de gestionare a cheltuielilor, care prevede că deplasările și mesele soțului sau ale soției nu sunt rambursabile și că toate persoanele prezente, ale căror mese sunt înaintate spre rambursare, trebuie să fie enumerate.

Citibank l-a dat afară, acuzându-l de o "abatere gravă", iar Fekete a dat în judecată instituția pentru concediere abuzivă.

Procesul s-a judecat la un tribunal specializat în litigii de muncă, iar Citibank l-a câștigat.

Banca a susținut că ancheta nu a fost inițiată din cauza sumei cheltuite, ci pentru că i-a fost încălcată politica de gestionare a cheltuielilor, care prevedere că mesele și alte cheltuieli ale familiei angajatului nu se rambursează.

"Am constatat că acest caz nu este despre sumele de bani implicate. Acest caz este despre depunerea cererii de rambursare a cheltuielilor și comportamentul ulterior al reclamantului. Este cu atât mai pregnant faptul că reclamantul nu a făcut declarații sincere și exhaustive cu prima ocazie și că nu a răspuns direct la întrebări", a declarat judecătorul care a dat verdictul.

"Reclamantul a fost angajat într-o poziție de încredere într-o instituție financiară globală. Sunt convins că, chiar dacă cererea de rambursare a cheltuielilor a fost depusă în baza unei neînțelegeri, reclamantul avea obligația de a recunoaște și de a corecta situația cu prima ocazie", a mai motivat instanța.

Un purtător de cuvânt al Citi a declarat: "Suntem mulțumiți de această decizie".

Editor : Andreea Smerea