Oameni evacuați din satul unde din fântâni ies gaze. La măsurători s-au constatat concentrații de 100%

Este alertă în satul din Dolj care stă pe o pungă de gaze. În urmă măsurătorilor, în unele gospodării au fost descoperite concentrații de 100%. Astăzi, acolo sunt așteptați reprezentați ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

Specialiști din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au făcut măsurători în toate fântânile din localitate, după ce localnicii s-au plâns că apa nu poate fi băută din cauza mirosului înțepător. Aparatele de măsurat au fost date peste cap de concentrația ridicată.

Bărbat: Fântâna a fost potabilă și la un moment dat au ieșit gaze. Am făcut la toate instituțiile, am fost la Craiova la gaze, da pe unde nu am fost. Peste tot am făcut sesizări, dar nu s-a luat nicio măsură.

Dumitru Chisăliță - expert în energie: Cel mai probabil în acea zonă vorbim de o acumulare de gaze naturală în zăcăminte de mică adâncime. Este necesară o drenare în realizarea de foraje și conducerea acestor gaze naturale către locuri care nu sunt periculoase.

Dan Diaconu, prefectul de Dolj: Se intenționează să se achiziționeze niște detectoare de gaz și să fie montate la fiecare locuitor din sat. Dacă va fi cazul, vom lua o hotărâre să îi relocăm.

Patru persoane din trei gospodării aflate în imediată apropiere a casei în care a avut loc explozia au fost deja evacuate. Până când problema va fi rezolvată, vor locui la rude.

