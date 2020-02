Un polițist ieșit la pensie a fost despărțit de câinele care îi era partener. Bărbat: Mi s-a interzis să-l vizitez

Aldo, singurul câine polițist de urmă din județul Ialomița, stă închis în cușcă. Partenerul său uman a ieșit la pensie și reclamă că i-a fost interzis să îl viziteze. Prezența sa ar perturba câinele care acum trebuie să învețe să lucreze cu un nou partener, spun reprezentanții Poliției.

Doar filmările și pozele pe care le are în telefon cu Aldo, câinele de urmă care i-a fost coleg și prieten timp de șase ani, îl mai pot consola puțin pe Petruș Dobre, fost polițist în orașul Țăndărei. Bărbatul, care a ieșit la pensie la începutul lunii, spune că se împăcase cu ideea că nu va mai putea mult petrece timp cu câinele, dar nu se aștepta ca foștii lui șefi să îi interzică să îl vadă pe prietenul său patruped.



„Mi-a fost ca și un copil, chiar membru al familiei și în prezent doresc ca acest câine să fie sănătos și să pot să îl văd (Ce v-au zis de la inspectorat? De ce nu îl puteți vedea?) Inițial domnul inspector șef a zis că am voie să îl văd, iar când m-am dus, pe data de patru, mi s-a interzis”, spune Petruș Dobre, fost polițist.



Fostul polițist bănuiește că totul ar fi pornit de la un conflict banal cu unul dintre superiorii săi.



„El suferă, doar dacă mă apropii de orașul Slobozia el știe că vin”, spune Petruș Dobre, fost polițist.



„Câinii, din punctul meu de vedere, la nivel de inspectorat, cred că ei așa sunt prinși, ca și obieste de inventar”, spune Mariana Dobre, lider de sindicat IPJ Ialomița.



Reprezentanții poliției din Ialomița spun că animalul trece printr-o perioadă de acomodare cu noul partener.



Aldo se află curte în curtea Inspectoratului Județean de Poliție din Ialomița, undeva în spatele acelei clădiri, iar noi nu îl putem vizita. Singurii care îl pot hrăni și vedea sunt medicul veterinar și noul conductor.



„Vrem să facem precizarea că animalul nu refuză hrana administrată, nu este sedat și se află într-o stare corespunzătoare”, spune Ludmila Dascălu, purtător de cuvânt IPJ Ialomița.



Specialiștii au fost de părere că implicarea fostului conductor ar afecta negativ tranziția la noul partener deoarece prezența acestuia ar îngreuna procesul de reluare a activităților curente



Reprezentanții unei asociații pentru protecția animalelor spun că situația îl poate afecta pe Aldo.



„Rămâne cu traume, sunt căței care pot trece în timp de așa cevam, dar alții care au murit, au refuzat mâncarea, dar am căței care au rămas traumatizați de un an doi, dar nu pot pune mâna pe ei”, spune Mona Semeniuc, președinte asociație.



Între timp mai mulți iubitori de animale au pornit o petiție online în care cer ca animalul să poată fi vizitat de vechiul conductor și să aibă parte de alte condiții în padoc. Până acum au semnat peste 20 de mii de oameni.