VIDEO. Ciclonul polar a făcut ravagii în țară. Toate școlile din Iași se vor închide din cauza viscolului

Mai multe drumuri naționale din Iași, Vrancea, Buzău și Neamț sunt închise din cauza vremii. În Vaslui, autoritățile au intervenit în cazul unei gravide care a fost preluată de o șenilată și transportată la ambulanță din cauza viscolului puternic și a zăpezii. Școlile din județul Iași nu vor face marți cursuri, iar 20 de localități din Brăila nu au energie electrică. Ninsorile vor continua și în zilele următoare, iar temperaturile ar putea să scadă până la minus 20 de grade Celsius, în unele zone.

O gravidă în luna a noua din județul Vaslui a fost preluată de o șenilată din cauza viscolului puternic și a zăpezii. Femeia a fost transportată la ambulanță, iar mai apoi către Spitalul Județean.

Restricții de trafic

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, luni seară, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile (ninsoare viscolită) sunt impuse mai multe restricţii de trafic.

Potrivit Centrului Infotrafic, la ora 20.00, sunt impuse următoarele restricţii de circulaţie:

Drumuri naționale cu circulația oprită

DN 23B, între loc. Stupina-Ciorăşti, judeţul Vrancea

Centura Ocolitoare Roman Est – Sagna, judeţul Neamţ (închis până la data de 09.01.2024, ora 08.00)

DN 28A, între localităţile Târgu Frumos şi Paşcani, judeţul Iaşi

Drumuri naționale cu restricție de tonaj >7,5 tone

DN 24B, între localităţile Albiţa-Huşi, judeţul Vaslui

DN 28, între localităţile Costuleni şi Răducăneni, judeţul Iaşi

DN 28A, între localităţile Moţca şi Paşcani, judeţul Iaşi

„Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi de drum, să ia în considerare că distanţa de frânare creşte pe un carosabil umed sau alunecos, să-şi asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă şi geamuri laterale şi să folosească luminile de ceaţă dacă se deplasează pe drumuri unde este prezent acest fenomen. Reamintim că pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă”, recomandă poliţiştii.

În Iași s-a așternut un strat consistent de zăpadă și măsoară câțiva centimetri pe șosea. Se circulă cu foarte mare dificulate, cu viteză redusă și sunt porțiuni cu gheață. Nici pentru cei care au hotărât să meargă pe jos nu a fost mai ușor, nici trotuarele, ca de altfel multe dintre străzi, nu au fost curățate.

Școlile din Iași se vor închide

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, întrunit în şedinţă extraordinară, a decis suspendarea cursurilor pentru marţi în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, din cauza vremii nefavorabile.

Prefectul judeţului Iaşi, Bogdan Cojocaru, a precizat că reprezentanţii Primăriei Iaşi şi cei ai Consiliului Judeţean nu pot garanta că marţi se va putea circula în siguranţă şi că elevii nu vor îngheţa prin staţii sau în mijloace de transport blocate în zăpadă, iar din acest motiv s-a luat decizia ca şcolile să suspende cursurile, cu recuperarea orelor.

„Astăzi au fost probleme mari atât în mediul urban, în municipiul Iaşi, dar şi pe drumurile din judeţ. Din păcate, meteorologii ne-au anunţat că ninsorile vor continua, iar zăpada va fi viscolită. În plus, temperaturile vor scădea şi mai mult. Urmează o perioadă geroasă. Am văzut ce s-a întâmplat astăzi când oraşul a fost paralizat în multe momente. Dacă pe străzile principale se circula cu greu, pe arterele secundare era aproape imposibil. Şi în judeţ au fost probleme, fiind afectate foarte multe persoane care fac naveta, inclusiv cadre didactice. De altfel, am discutat astăzi şi cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământ şi mi-au confirmat problemele cauzate de zăpadă şi viscol. Siguranţa cetăţenilor trebuie să primeze, iar în acest moment nici reprezentanţii Primăriei Iaşi şi nici cei ai Consiliului Judeţean nu pot garanta că marţi se va putea circula în siguranţă, că elevii nu vor îngheţa prin staţii sau în mijloace de transport blocate în zăpadă. De aceea, s-a luat decizia ca şcolile să suspende cursurile, cu recuperarea orelor, modul de recuperare urmând a fi decis la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ”, a declarat Bogdan Cojocaru, prefectul judeţului Iaşi.

Și la aeroport au fost probleme.

În Vrancea, mai mulți șoferi au rămas înzăpeziți, după ce au fost prinși de viscol în drum spre serviciu.

Iar la Galați a fost declanșat planul roșu, după ce viscolul puternic a scos de pe șosea un microbuz cu 17 pasageri, care s-a răsturnat apoi pe câmp. Din fericire, toți pasagerii au reușit să se salveze singuri.

Vremea va continua să se înrăutățească

Vremea va continua să se înrăutățească, spun specialiștii.

Elena Mateescu, director ANM: „Vom conta pe valori coborâte până la minus 12 grade Celsius în nordul Moldovei, până la minus 15 grade în regiuni din estul Transilvaniei. Practic, mâine dimineață temperaturi minime negative în toată țara, inclusiv în Capitală - 5 grade Celsius, iar maximele vor fi negative, pentru că cele mai coborâte valori ale maximelor de mâine spre minus 10 grade în nordul Moldovei, pâna la cel mult minus 2 grade în Capitală sau în zona litoralului. Așa cum spuneam, ninsorile vor continua.”

Mihai Grecu, medic șef UPU Smurd Timișoara: „Mai ales cei care sunt cu patologie cardiacă, pacienții hipertensivi, cei cu cardiopatie ischemică, insuficiență cardiacă, pacienții cu afecțiuni pulmonare, toți sunt afectați de aceste schimbări bruțte ale temperaurii.”

Temperaturile vor continua să scadă în toate regiunile.

Editor : B.C.