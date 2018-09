VIDEO | O mașină a căzut în râul Dâmbovița din București

O maşină în care se aflau două persoane a căzut în râul Dâmboviţa din Bucureşti, azi-noapte. Martorii spun că şoferul conducea cu viteză şi a pierdut controlul într-o curbă, în zona Timpuri Noi. Automobilul a rupt gardul metalic de protecţie, de pe malul râului, înainte să se scufunde.

În maşina care a plonjat în Dâmboviţa se aflau doi tineri de 27 şi 28. Aceştia au ieşit singuri din apă, înainte să ajungă poliţiştii şi pompierii la ei.

Martor: Două persoane au fost şi au ieşit amândouă. Eram mult mai în spate eu. Au trecut cu viteză şi nu au mai luat curba.

Cei doi bărbaţi au fost duşi la cea mai apropiată secţie de poliţie, pentru a fi audiaţi. La locul accidentului au ajuns şi apropiaţi ai şoferului. Aceştia susţin că bărbatul cumpărase maşina cu doar câteva ore înainte să intre cu ea în Dâmboviţa.

Au fost chemaţi şi scafandrii, să verifice maşina scufundată.

Scafandru Mircea Suciu-Andreianu, detaşamentul special de salvatori: Am început căutările, am putut intra în maşină doar pe partea șoferului. Am întrebat dacă se poate intra cu o rangă ca să pot face o dechidere pe partea dreaptă, iar cineva de pe pod a urlat că nu vrea să se facă alte distrugeri.

Poliţiştii au deschis un dosar şi vor continua cercetările după ce maşina va fi scoasă din râu.

Etichete:

,

,

,

,

,