Un incendiu puternic a izbucnit duminică într-un apartament de la etajul 6 al unui bloc de pe Șoseaua Colentina, din Capitală. Fumul degajat s-a văzut de la mare distanță. Imediat după stingerea incendiului, un scandal a început între locatarii blocului. Patru bărbați au fost încătușați și duși la audieri.

Imaginile au fost surprinse la scurt timp după primul apel la 112. Flăcările puteau stăpănire și pe balconul apartamentului de la etajul al 6-lea al imobilului, iar fumul dens se intindea peste tot bulevardul Colentina. Panica i-a cuprins la scurt timp pe toți cei din bloc, după ce fumul a inundat și casa scării.

Intervenție dificilă, cu 11 autospeciale

„Ieșea foarte mult fum, dar intervenția a fost rapidă. Lumea s-a speriat foarte tare. Este și o schelă în spate, pentru că se decopertează blocul și lumea a ieșit pe acolo”, a povestit o femeie.

„A bubuit dintr-odată și a ieșit un fum negru, imens, s-au mai auzit niște bubuituri, a început să cadă tencuială, pompierii s-au chinuit, au venit cu câte mașini au putut. Am sunat-o pe vecina mea să o scot afară din bloc că este exact lângă ea apartamentul care a luat foc”, a relatat o tânără.

„Lumea ieșea pe scară, pe schele, au ieșit din apartamente, că nu se mai putea respira, a luat foc! A luat foc! Am deschis ușa de la intrare, dar nu se putea respira. Era un fum ca de plastic ars, negru, nu puteai să respiri și am stat în spate pe balcon până au venit pompierii și au mai stins din vâlvătaie, s-a mai dus din fum și am reusit să cobor”, a povestit o altă locatară.

Pompierii au intervenit rapid cu 11 autospeciale.

Pentru a putea interveni într-o zonă extrem de aglomerată, pompierii au fost nevoiți să parcheze pe prima bandă, așa că la scurt timp, polițiștii au restricționat traficul, iar zona de ieșire în afara Bucureștiului a devenit complet inaccesibilă pentru celelalte autoturisme, care au fost nevoite să meargă pe linia de tramvai.

Locatarii, furioși pe chiriașii din apartamentul unde a izbucnit incendiul

La scurt timp după lichidarea incendiului spiritele s-au încins, după ce locatarii le-au cerut socoteală persoanelor care închiriaseră apartamentul de la care a pornit incendiul.

În doar câteva secunde nu mai puțin de 20 de autospeciale de poliție, inclusiv luptători ai trupelor speciale au intervenit.

- Au sărit la bătaie. S-a dus soțul cu câțiva vecini, care i-au ținut până a venit poliția, a povestit o femeie.

- Erau mai mulți sirieni sau...?

- Da, au venit vreo 5 sau 6 în casă.

- De ce au sărit la scandal?

- Nu știu, dar vecinul de dedesubt a strigat să vină poliția.

- Cu el aveau conflictul?

- Cu el aveau conflictul, că i-au distrus toată casa.

Patru persoane, care au provocat scandalul, au fost încătușate și duse la audieri la Secția 7 de poliție.

Editor : Luana Pavaluca