EVERGENT Investments propune acționarilor o ofertă publică de cumpărare a acțiunilor proprii reprezentând 7% din capitalul social

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, convoacă Adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor pentru data de 28/29 octombrie 2024.

Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi supuse votului acționarilor sunt:

Aprobarea derulării unei Oferte publice de cumpărare a unui număr de 63.632.000 de acțiuni EVER (7% din capitalul social) realizată prin intermediul unei oferte publice de schimb. Scopul derulării ofertei este reducerea capitalului social prin anularea actiunilor.

Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administrație al EVERGENT Investments pentru un mandat de 4 ani și a politicii de remunerare a conducătorilor.

EVERGENT Investments continuă să returneze valoare acționarilor promovând o operațiune inovatoare

Compania propune acționarilor săi aprobarea derulării ofertei publice de cumpărare a unui număr maxim de 63.632.000 de acțiuni reprezentând 7% din capitalul social al companiei, valabil la data inițierii ofertei. În schimbul acțiunilor EVER vor fi oferite acțiuni AEROSTAR listate, simbol ARS, pe care EVERGENT Investments le deține, pentru maximum 57.268.800 de acțiuni EVER, respectiv numerar pentru maximum 6.363.200 de acțiuni EVER.

Oferta are potențialul de a spori randamentele pentru actionari, de a susține recunoașterea valorii activelor administrate prin prețul acțiunilor în piață și de a contribui la îmbunătățirea nivelului de lichiditate a acțiunii EVER.

Acționarii EVERGENT Investments care decid să subscrie în cadrul ofertei vor beneficia de lichiditate ridicată, având astfel posibilitatea de a-și valorifica acțiunile și de a-și ajusta pozițiile în portofoliu conform obiectivelor lor investiționale, indiferent daca vor opta pentru a primi acțiuni la schimb sau numerar. Acționarii care aleg să nu participe la ofertă vor beneficia de o creștere proporțională a participației lor în capitalul social, în urma reducerii numărului de acțiuni în circulație. Aceasta poate contribui la creșterea randamentului deținerilor lor pe termen lung, în funcție de evoluția pozitivă a cotației acțiunilor și a câștigului pe acțiune (EPS).

Compania va avea și un avantaj fiscal, ceea ce va contribui la maximizarea câștigurilor pentru acționari.

Astfel, compania continuă să atingă obiectivele legate de crearea de valoare și de consolidare a poziției financiare în interesul acționarilor și al întregii comunități.

„Prin oferta publică de cumpărare, continuăm să returnăm valoare acționarilor noștri. Anticipăm că inițiativa va contribui la creșterea rezultatului net, indicatorul de performanta al companiei, ceea ce ar putea îmbunătăți atât valoarea activului net pe acțiune, cât și capacitatea companiei de a distribui dividende mai mari, ambele in beneficiul direct al acționarilor. Prin majorarea rezultatelor financiare va spori atractivitatea companiei pe piață.

Tranzacția va avea un impact redus asupra lichidităților și ne va permite să continuăm programele de investiții conform strategiei. Avem o strategie de investiții durabilă, suntem pregătiți să valorificăm oportunitățile pieței de capital și avem încredere că vom continua să dezvoltăm compania în beneficiul întregului spectru al stakeholderilor EVERGENT Investments.”, a declarat Claudiu Doroș, Președinte Director general al EVERGENT Investments.

__________________

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments, cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity în agribusiness, real estate și tehnologie.

Prin politica de dividend predictibilă și programele de răscumpărare, compania le oferă acționarilor atât profituri pe termen scurt, cât și perspectivă pe termen lung de creștere a valorii activelor deținute. De-a lungul ultimilor 15 ani, compania a plătit peste 1 miliard de lei dividende și răscumpărări de acțiuni proprii. www.evergent.ro.