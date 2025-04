România are unele dintre cele mai mici prețuri la ouă din Uniunea Europeană

România are printre cele mai mici preţuri la ouă din Uniunea Europeană, la poarta fermei, chiar dacă în această perioadă a Sărbătorilor Pascale consumul intern creşte cu 50%, iar un român consumă, în medie, aproximativ 30 de ouă, faţă de 21 într-o lună obişnuită, scrie Agerpres.



"Conform Observatorului Preţurilor în Uniunea Europeană (UE), preţul ouălor în România, la poarta fermei, era săptămâna trecută 211 euro/100 kg, ceea ce înseamnă că oul se vindea cu aproximativ 60 de bani, în timp ce anul trecut în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale era undeva la 55 de bani un ou. Dacă mă uit la preţurile înregistrate în alte ţări, România are printre cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană, la poarta fermei. Bulgaria are 222 euro/100 kg, Ungaria are 286 euro/100 kg, Polonia - 314 euro/kg, noi avem 211 euro, iar ca noi mai este Finlanda cu un preţ de 204 euro/100 kg. În rest, toate celelalte ţări din UE sunt peste noi", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR), Ilie Van.



Acesta a precizat că nu sunt motive să crească preţul ouălor la poarta fermei în următoarele două săptămâni, având în vedere că preţul înregistrat săptămâna trecută de 211 euro/100 kg a fost mai mic decât cu o săptămână înainte, când s-a raportat circa 215 euro/100 kg.



"Preţul ouălor în România, la poarta fermei, tot conform Observatorului Preţurilor în UE, cu o săptămână înainte a fost de 214,66 euro/100 kg, aproximativ 215 euro, un pic mai mare decât săptămâna trecută, când a fost 211 euro/100 kg. În perioada următoare nu estimăm modificări semnificative. Practic, nu sunt motive să crească preţul ouălor în următoarele două săptămâni. Vreau să vă spun că am văzut în supermarketuri carton cu 30 de ouă de la găini crescute în cuşcă, codul 3, cu 24 de lei, adică 80 de bani bucata. Uniunea Europeană monitorizează doar oul la carton de 30 şi din sistemul de creştere al găinilor în cuşcă. Bineînţeles că pentru ouăle obţinute din alt sistem de creştere, codul 2, codul 1, vom plăti mai mult. Şi ambalajul e altul, iar preţul creşte", a adăugat Ilie Van.



În ceea ce priveşte oferta de ouă a industriei avicole, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, preşedintele UCPR a subliniat că an de an aceasta este mai mare cu aproximativ 50% decât într-o lună obişnuită.



"În general, oferta în perioada aceasta a Sărbătorilor Pascale creşte cam cu 50% faţă de o lună obişnuită. Dacă într-o lună obişnuită un român mănâncă aproximativ 21 de ouă, consum mediu, în luna cu Sărbători Pascale mănâncă 30 de ouă. Fermierii îşi programează fluxurile în aşa fel încât în perioada aceasta să aibă suficiente ouă, iar preţurile sunt bune. De exemplu, dacă au găini aproape de sfârşitul ciclului, nu le taie acum ci după Paşte", a explicat el.

Fermele avicole pot asigura 100% consumul intern de ouă

Fermele avicole din România pot asigura 100% consumul intern de ouă, dar livrează şi la export, în general în ţările UE, schimbul fiind "continuu şi reciproc", iar problemele cu ouăle provenite din Polonia s-au mai reglet.



"Şi noi ducem afară ouă şi din afară vin ouă pe piaţa românească. Schimbul intracomunitar funcţionează. Deocamdată nu mai sunt probleme cu Polonia, nu prea mai avem concurenţă, pentru că au şi ei nişte probleme cu gripa aviară, cu reţelele comerciale. Polonia era cel mai mare furnizor de ouă către noi, dar acum nu ne afectează foarte tare. Noi asigurăm consumul 100% din fermele avicole. În plus, a apărut şi producţia ţărănească de ouă. Mai timid în luna martie, dar acum în aprilie este chiar vârf de producţie la gospodari în curte. A venit căldura, a dat colţul ierbii, deci practic sunt ouă suficiente şi în curţile ţăranilor", a punctat Van.



Referitor la posibilitatea de a exporta ouă în SUA, care se confruntă cu un deficit de ouă, preşedintele UCPR a subliniat că sunt anumite condiţii pe care crescătorii din Europa nu pot să le îndeplinească.



"Ne-au cerut ouă şi americanii, dar nu putem să le dăm deocamdată. Sunt nişte condiţii pe care ei le pun şi noi în Europa nu le îndeplinim, în sensul că ei vor ca ouăle să fie spălate, iar noi nu facem treaba asta, şi apoi congelate. Este foarte greu de transportat oul în coajă din Europa în SUA. Dacă se vând ouă lichide congelate sau ouă praf, atunci e mult mai simplu. Din Europa am înţeles că încearcă Danemarca, cel puţin din ceea ce discutăm noi în asociaţia europeană de profil. A primit condiţiile de export din Statele Unite, dar nu ştiu dacă s-a angajat să le ducă. Nu am informaţii că în prezent duce cineva ouă din Europa către SUA. Probabil că au găsit din afara graniţelor Europei. Am înţeles că Turcia ar fi agreată.

Sunt condiţii diferite şi legislaţia e diferită în America faţă de Europa şi trebuie armonizată", a adăugat preşedintele UCPR.



Potrivit datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, citate de preşedintele UCPR, anul trecut s-a dus peste graniţe, în ţările UE, o cantitate de peste o jumătate de miliard de ouă, şi au venit de acolo aproape 200 de milioane de ouă. Producţia de ouă a fost de circa 5,86 miliarde de ouă în 2004, din care aproximativ jumătate (40%-45%) provine din ferme şi restul în gospodării.



În prezent, în supermarketuri au apărut deja la vânzare ouăle gata vopsite pentru Paşte, însă acestea provin mai mult din schimburi intra-comunitare, din ţări precum Austria sau Germania, unde lumea nu prea mai vopseşte ouă. "La noi nu au trecere aceste ouă gata vopsite. Practic, asta e bucuria ca în Joia mare să vopseşti ouăle. Probabil mai sunt câţiva care nu au timp să facă acest lucru şi atunci le cumpără gata vopsite", a punctat Ilie Van.



Potrivit datelor UCPR, din cele 219 exploataţii avicole la nivel naţional, 180 sunt membre UCPR, iar o exploataţie poate avea mai multe ferme, fie pentru creşterea puilor, fie pentru creşterea găinilor ouătoare.

