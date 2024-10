Familiile celor care au murit în incendiul de la clubul Colectiv și supraviețuitorii acestuia, chemați în instanță de ISU

La 9 ani de la tragedia de la Clubul Colectiv, în urma căreia 65 de oameni și-au pierdut viața și peste 150 au fost rănite, în spitale situația nu s-a îmbunătăția semnificativ, cele trei centre de mari arși promise nu sunt gata nici acum, iar sume din despăgubirile primite de victime sau de rudele lor sunt disputate în instanță.

Membri ai familiilor celor care au murit în incendiul de la clubul Colectiv și supraviețuitorii acestuia s-au trezit chemaţi în instanţă de ISU, care le cere să dea înapoi o parte din banii primiţi drept despăgubire, informează TVR Info.

Motivul e acela că executorii judecătoreşti au aplicat onorarii maxime, instanţa le-a dmininuat și acum diferenţa de bani trebuie suportată de victime.

300 de supraviețuitori ai incendiului și rude ale celor care au murit au primit despăgubiri de 60 de milioane de euro, prin sentința definitivă din dosarul Colectiv. Banii au fost plătiți de instituția găsită responsabilă, ISU București-Ilfov. Numai că plățile au fost făcute prin intermediul unor executori judecătorești, care au aplicat onorarii maxime.

Ulterior, ISU a făcut contestație la executare și a obținut reducerea acestor onorarii, explică sursa citată.

Executorii judecătoreşti implicaţi în dosarele de executare deschise de victimele de la Colectiv susțin că nu au făcut altceva decât să respecte legea şi să perceapă un onorariu de maximum 1 la sută din suma executată. Însă, cum în cazul unora dintre victime despăgubirile au fost mari, de peste un milion de euro, atunci şi onorariul executorului a fost unul mai mare.

„Numai că așa funcționează sistemul în România, nu-i execută pe executorii judecătorești, ci execută părțile civile din dosar, adică tot pe răniți, ceea ce este o aberație”, a declarat pentru TVR Info Mihai Grecea, supravieţuitor al incendiului de la Colectiv.

„Vom fi executaţi silit dacă nu plătim. Eu, joi, am proces şi, sincer să fiu, mă voi duce fără avocat, pentru ca, la 9 ani de la tragedie, ISU, condamnat pentru uciderea a 65 de tineri din cauza corupţiei, vine şi mă execută pe mine silit pentru nişte bani despre care nu ştiu nimic. Mi s-a comunicat o sumă, una la care, din câte am înţeles, se vor calcula, pe o perioadă de 2 ani, dobânzi. Deci, mie mi se pare că ceva mai sfidător decât atât nu se poate. Sunt chiar curios să văd în ce dimineaţă mă voi trezi cu mascaţii la uşă ca să-şi recupereze acei 7000 de lei pe care mi-i cer, plus dobânzile aferente. Pentru că se va întâmpla, ăştia vor fi paşii”, a declarat, într-un interviu mai amplu pentru Epoch Times România, Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru Iancu, decedat în urma incendiului.

„Vreau să mă văd executat, vreau să văd că această poveste, cel care a fost condamnat mă execută în final pe mine”, a spus Eugen Iancu pentru TVR Info.

„Mă duc la executor, îi cer să demarez o executare silită, el îmi spune bun, vreau acest onorariu, de 100 de lei, ulterior instanța spune onorariul a fost prea mare, acceptă doar 50 de lei pentru acest serviciu, ei bine, diferența aceasta de 50 de lei va fi suportată de către client”, a spus și Doru Cosmin Ursu, avocat.

