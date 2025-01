FilmMania este disponibil pe DIGI România

AMC Networks International Central and Northern Europe (AMCNI CNE) este încântat să anunțe cӑ, începând cu luna decembrie 2024, canalul TV FilmMania a intrat în grila DIGI România, marcând un nou capitol al colaborării de lungă durată dintre cele două companii. Postul face acum parte din pachetul TV digital al operatorului de telecomunicații, din dorința de a pune la dispoziție un conținut premium, construit pe diversitate și excelență.

Printr-un angajament comun de a livra divertisment de înaltă calitate publicului român, portofoliul AMCNI s-a extins considerabil de-a lungul anilor, îmbogățind oferta TV DIGI România cu o serie de canale apreciate de telespectatori: AMC, FilmCafe, JimJam, Minimax, TV Paprika, CBS Reality și, cel mai recent, FilmMania.

„FilmMania completează foarte bine viziunea noastră de a oferi o experiență cinematografică aparte prin filme care încântă și emoționează, alese cu grijă pentru a se potrivi preferințelor diverse ale publicului de toate vârstele. Împreună cu partenerii noștri, suntem încrezători că abonații DIGI se vor bucura de divertisment de calitate și de pelicule care au scris istorie în lumea filmului mondial.”, a declarat Serghei Bulgac, CEO Digi România.

„Drumul nostru comun cu DIGI România datează de mai bine de două decenii. Suntem foarte bucuroși să continuăm parteneriatul nostru fructuos, pecetluit cu o înțelegere de lungă durată, multianuală și cu un partener de afaceri ferm, un jucător de piață agil în condițiile pieței telco în continuă schimbare. Nu numai că portofoliul nostru este pe mâini bune cu distribuția DIGI, dar prin adăugarea FilmMania am putut, de asemenea, să ne extindem gama de posturi TV în favoarea telespectatorilor noștri români, care pot viziona de acum, toate canalele AMCNI CNE, odată cu realizarea acestui acord.”, a adăugat Levente B. Málnay, Director General & Vicepreședinte Executiv AMCNI CNE.

FilmMania se alătură portofoliului deosebit al AMCNI de televiziuni dedicate filmelor și completează astfel oferta premium a FilmCafe și AMC. Recunoscută pentru programele sale captivante și dinamice, FilmCafe continuă să fie principala televiziune de filme din România.

Adaptată pentru telespectatorii români, FilmMania se distinge printr-o abordare unică a divertismentului și propune o gamă largă de producții consacrate, care traversează genuri și epoci distincte și surprind esența cinematografiei de calitate. De la thrillere antrenante la drame emoționante sau comedii savuroase, postul TV are ceva de oferit pentru fiecare. Printre atracțiile din lunile ianuarie și februarie se numără titluri ale unor capodopere atemporale precum: The Fifth Element, The Hitman, Machine Gun Preacher, Joan of Arc, A Time To Kill, Zorro, Leon The Professionel, Jaws, Scarface, Taxi și The Bridge Over The River Kwai, toate difuzate la o calitate excepțională, pentru o experiență de vizionare de neegalat.

Decizia AMCNI de a lansa FilmMania pe piața românească s-a bazat pe o cercetare aprofundată a audienței, realizată în colaborare cu Inspira Research. Rezultatele au relevat un apetit puternic în rândul cinefililor români pentru mai multe televiziuni liniare de filme. Ca răspuns la această realitate, FilmMania promite o colecție atent selecționată de pelicule, cu povești care au trecut testul timpului și vedete internaționale îndrăgite: Robert De Niro, Al Pacino, Milla Jovovich, Luis de Funès, Antonio Banderas, Jean Reno.

Recenta includere în grila de programe DIGI întărește succesul înregistrat la debutul FilmMania în aprilie 2024, televiziunea fiind acum disponibilă în pachetul de bază al tuturor operatorilor - cheie. Extinderea evidențiază parteneriatul solid dintre AMCNI și DIGI România în misiunea de a aduce divertisment de clasă mondială unui public din ce în ce mai numeros.

Despre AMC Networks International Europa Centrală și de Nord

AMC Networks International (AMCNI) Europa Centrală și de Nord este divizia globală a AMC Networks, care ajunge la telespectatori din peste 130 de țări și teritorii. Cu un portofoliu bogat de televiziuni recunoscute la nivel global și local, acoperind diverse genuri, AMCNI se angajează să ofere programe de înaltă calitate care rezonează cu publicul din întreaga lume. Aflați mai multe la www.amcnetworksinternational.com.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi Online.

Editor : C.S.