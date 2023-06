Flutur: În urma premierului Ciucă a rămas stabilitate pentru că a gestionat o perioadă cu multe crize

Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal, Gheorghe Flutur, a afirmat că în urma premierului Nicolae Ciucă a rămas stabilitate deoarece a gestionat o perioadă cu multe crize. El a explicat că nu au fost atâtea certuri, a fost gestionată criza pandemică, era o previziune apocaliptică despre criza facturilor, iar peste iarnă s-a trecut cu bine, notează News.ro.

Gheorghe Flutur a fost întrebat la TVR Info unde a lăsat lucrurile guvernarea cu un premier PNL. “În primul rând, am o datorie faţă de cei care ne privesc şi poate mai mult faţă de cei care aşteaptă măsurile liberale din acest Guvern. Şi o spun, am mai spus-o în acest studio, atunci când am făcut această coaliţie PNL-PSD, când unii s-au mirat, alţii ne-au criticat, de ce două partide care sunt rivale istoric s-au întâlnit? A fost atunci o explicaţie, mai este şi azi valabilă, este situaţia geopolitică, era criza pandemică, venea criza economică şi aşa mai departe. Şi atunci, laşi puţin lupta politică la o parte şi găseşti soluţii. Noi aici să n-aveţi impresia că n-am avut discuţii sau uneori şi mai aprinse, când am pus împreună măsurile. Şi noi am susţinut puternic această amprentă liberală, mai nuanţat, cu susţinerea mediului de afaceri, dar am găsit soluţiile comune, împreună cu Partidul Social Democrat. Eu trebuie să recunosc acest lucru. Nu ai tu singur 51% să pui cum ai fi vrut tu. Dar faptul că suntem în casă, în interior, negociem poate mai mult şi pentru mediul de afaceri şi aşa mai departe. Dar este un Guvern de coaliţie şi aceste lucruri cred că vor fi judecate de electorat”, a afirmat Flutur.

El consideră că în urma premierului Nicolae Ciucă a rămas stabilitate deoarece a gestionat o perioadă cu multe crize. “Eu socotesc, în urma premierului Nicolae Ciucă a rămas stabilitate, pentru că a gestionat o perioadă cu multe crize. Şi orice om de bună-credinţă vede. Măi oameni buni, n-au fost atâtea certuri, s-a gestionat criza pandemică bine, era cumva o previziune apocaliptică despre criza facturilor, peste iarnă s-a trecut… Şi uitaţi-vă că, discutam astăzi, sunt nişte ajutoare şi pentru cei două milioane şi ceva de familii care primesc acele ajutoare la energie, mai sunt ajutoare pe alimente, pentru că trebuie să ţinem seama de componenta aceasta. Apoi, mă uitam la investiţii, investiţii străine în România anul trecut, în 2022, 10,7 miliarde de euro. În urmă cu vreo trei ani erau cam la jumătate, 5-5,3 miliarde de euro. A crescut, pentru că a fost un climat de stabilitate”, a explicat prim vicepreşedintele PNL. El a precizat că România cu premierul Ciucă a fost văzută ca o ţară stabilă şi predictibilă. “România a fost văzută în aceşti ani, cu premierul Ciucă şi cu această guvernare PNL-PSD-UDMR, o ţară stabilă, predictibilă, adică oamenii au zis: ”Mă duc să investesc acolo”. Din acest punct de vedere a fost un câştig. Şi putem să vorbim, uitaţi-vă creşterea economică de anul trecut. Păi. În 2022 era media europeană 3,5, noi am avut 4,7% creşterea economică. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut. Oamenii vor mai mult, pentru că se uită oamenii şi spun: şi dacă a crescut, eu simt acest lucru?”, a mai declarat Gheorghe Flutur.