Peste 500 de pensionari, foşti lucrători în industria minieră şi în metalurgie, au protestat, miercuri, în centrul municipiului Baia Mare, nemulţumiţi de recalcularea pensiilor.

Este incorect. Vom ataca peste tot această tăiere de pensii care îi afectează pe oamenii corecți, spune un bărbat.

Se taie la cei care am lucrat în subteran și atâția ani am intrat pe rând și n-am știut dacă mai ieșim afară, a mai spus și un alt bărbat.

Nu veți scăpa nici în mormânt. Asta e pentru conducătorii care își bat joc de noi, a mai spus un alt bărbat care a participat la proteste.

Aș pune-o pe doamna ministru a Muncii să vină cu mine în mină, să-i arăt ce înseamnă viața de miner. În 22 de ani cât am lucrat la mină, într-un singur an nu am avut accident mortal, a spus și o femeie aflată pe străzile din Baia Mare.

Coloana s-a format în faţa Casei Judeţene de Pensii Maramureş, după care a trecut în marş prin faţa sediilor PNL şi PSD, până în faţa Prefecturii Maramureş, unde liderii de sindicat şi-au exprimat nemulţumirea faţă de modul în care Guvernul a înţeles să recalculeze pensiile.

„Rușine să le fie”

„Gestul e incalificabil. Sunt colegi din minerit care s-au pensionat prin anii '90, alţii după anii 2000, atunci au fost alte prevederi în lege, multe s-au schimbat, ajustat în funcţie de fiecare guvernare. Aceşti oameni au lucrat în cele mai grele condiţii de muncă, în subteran, majoritatea şi-au riscat viaţa, unii sunt bolnavi de silicoză după munca în mină. (...) Ce uită toţi guvernanţii României e că aurul din rezerva de stat a fost scos la suprafaţă şi prelucrat de aceşti oameni. Au fost politicieni locali, inclusiv preşedintele PSD, Gabriel Zetea, care au susţinut că minerii au beneficiat de prea multe drepturi ani îndelungaţi. (...) Ruşine să le fie!", a spus preşedintele CNS Cartel ALFA, filiala Maramureş, Florin Hossu.

Un fost angajat al Uzinei Romplumb din municipiul Baia Mare, acum închisă, a precizat că în urma recalculării a pierdut peste 1.000 de lei din pensie.

„Am lucrat aproape 35 de ani în Romplumb (...), aproape 1.000 de lei am pierdut în urma recalculării. Sincer, chiar nu înţeleg toate aceste formule de calcul şi e greu să vezi că după atâţia ani de muncă o să primeşti mai puţini bani", a afirmat el.

Liderii de sindicat din partea CNS Cartel ALFA i-au înaintat prefectului judeţului Maramureş, Rudolf Stauder, un memoriu în care e descrisă situaţia apărută şi solicită măsurile legale de a îndrepta pensiile afectate.

Preşedintele Cartel ALFA, filiala Maramureş, Florin Hossu, a susţinut că încrederea în clasa politică a judeţului a scăzut simţitor ca urmare a modului cum privesc politicienii relaţia cu pensionarii.

Potrivit acestuia, există foşti lucrători din minerit şi metalurgie care au primit decizii de recalculare a pensiilor cu sume diminuate între 1.800 şi 2.800 de lei, conform Agerpres.

Pensionarii care au protest, miercuri, în Baia Mare au strigat lozinci împotriva Guvernului, a politicienilor locali din PSD şi PNL. Majoritatea celor care au protestat au fost angajaţii companiei naţionale miniere Remin, fostului combinat metalurgic Cuprom, Uzinei Romplumb şi ai celor două flotaţii de minereu din municipiul Baia Mare.