Fotograful lovit de jandarm, în Piața Universității: Eram plin de adrenalină, dar am fost amețit minute bune

Jurnalistul Cătălin Striblea, realizatorul matinalului de la Digi FM, a stat de vorbă într-un interviu publicat pe blogul său, cu fotograful George Călin de la Inquam Photos, unul dintre cei răniți de jandarmul care a lovit cu pumnii mai mulți protestatari.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Fotograful spune că gardul pus de jandarmi a fost împins de către mulțimea de protestatari, în timp ce jandarmii împingeau înapoi. În cele din urmă, tensiunile au făcut ca unul dintre jandarmi să își piardă cumpătul și să lovească cu pumnul la întâmplare mulțimea de oameni. Printre cei agresați se numără și fotograful George Călin:

”M-am plasat special la gard pentru că de acolo ies cele mai bune fotografii. Mi-am dat seama că urmează să fie altfel pentru că aici era învălmășeală, iar pe partea cu teatrul lumea deja intra pe stradă. Aici unde mă aflam, gardul a fost bruscat de câteva ori.

Lumea împingea din spate, iar jandarmii tot ridicau și coborau gardul. La rândul lor au împins sănătos în sens invers. Oamenii erau agitați aici și îndemnau să se meargă pe bulevard. Vociferau și strigau înspre jandarmi cu o oarecare agresivitate.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Episodul ăsta de du-te-vino s-a repetat de vreo trei ori. După al treilea moment m-am trezit cu lovitura. Inițial am crezut c-am primit o lovitură cu podul palmei. Eram plin de adrenalină, nu am resimțit puternic, dar ochelarii mi s-au strâmbat pe față și am fost amețit minute bune.

Nu am realizat exact ce s-a întâmplat decât când am văzut imaginile de pe privesc.eu. Atunci am văzut că am fost lovit de un jandarm. Noroc c-am avut pe cap două căciuli și o glugă. Poate asta a atenuat lovitura”, a declarat George Călin.

Citește mai multe aici