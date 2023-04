Un cioban în vârstă de 63 de ani, din Galați, care plecase pe jos spre casă din Zimnicea, a fost ajutat pe un echipaj de jandarmi din București ca să ajungă la destinație cu trenul.

Bărbatul pornise de patru zile din Zimnicea și sâmbătă a ajuns în București, după ce a mers pe jos 130 de kilometri.

Sursa foto: Facebook / Jandarmeria Română Deschide galeria foto

"Băieți, încotro e Galațiul. Nu am bani de bilet și aș vrea să ajung acasă, la familia mea. De patru zile merg pe jos. Am plecat de la Zimnicea și abia azi am ajuns in București.", este descrisă întâlnirea dintre jandarmi și cioban pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

Impresionați de situația bărbatului, jandarmii bucureșteni l-au dus la Gara de Nord, apoi i-au cumpărat mâncare și un bilet de tren spre Galați.

Ciobanul de 63 de ani plecase din Galați ca să lucreze la o stână din Zimnicea, însă din cauza condițiilor de muncă și pentru că nu era plătit a plecat pe jos spre casă. În cele 4 zile de mers, a dormit pe străzi și a apelat la mila oamenilor pentru hrană.

