Funcționarii controversați, greu de îndepărtat. Florin Cîțu: Putem să o facem prin modificarea Codului administrativ

Premierul spune că este nevoie de o modificare a Codului administrativ, pentru ca îndepărtarea din ministere a persoanelor cu probleme de integritate să se facă mai ușor. Florin Cîțu a vorbit și despre situația noului șef al Inspectoratului de Stat în Construcții, Romulus Bulacu, despre care presa a scris că nu ar trebui să ocupe o funcție publică. Premierul a declarat că nu există o decizie definitivă în procesul acestuia cu Agenția Națională de Integritate, care se rejudecă la Înalta Curte de Casație și Justiție. De altfel, Romulus Bulacu a precizat, într-un comunicat, că la data numirii sale la ISC nu exista nicio interdicție legală de ocupare a vreunei funcții publice. În 2016, ANI l-a acuzat că în perioada în care era consilier județean, firmele la care era asociat Bulacu au încheiat contracte comerciale cu unităţi din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Romulus Bulacu: „Vă informez că la data numirii mele în funcție la ISC, nu exista nicio interdicție legală de ocupare a vreunei funcții publice conform deciziei 6155 din 18 noiembrie 2020, a Înaltei Curți de Casație și Justiție din noiembrie 2020 pe numele Romulus Bulacu”.

Florin Cîțu: Domnul Bulacu deja a explicat situația, a dat și un comunicat. A fost întoarsă decizia, în acest moment nu are decizie definitivă, din ce știu, se rejudecă procesul.

Jurnalist: E nevoie să reorganizați, să desființați un post pentru a elimina o persoană? Mă refer și la Elena Petrașcu pe care ați adusă la Secretariatul General al Guvernului. Ce o recomandă?

Florin Cîțu: Nu a recomandat-o nimic. Tocmai, că a fost mutată din postul de secretar general de la MJ și a venit aici. Asta e problema. Am învățat din acel lucru. Nu a recomandat-o nimic să vină la Guvern, dar atunci când am mutat-o de la MJ, automat a venit inspector în Guvern. Am semnat. Și atunci am spus că dacă avem oameni cu probleme e mult mai ușor să desființăm postul. Era o persoană din Ministerul Finanțelor cu decizie de colaborare cu Securitatea. Anul trecut, am reorganizat Ministerul Finanțelor și postul a fost desființat. A fost mutată mai jos, asta e la reorganizare, dar am făcut tot ce mi-a stat în putință. Deci se poate face prin reorganizare. Dacă mutăm dintr-o parte în alta, nu rezolvăm nimic, dacă sunt oameni cu probleme.

Jurnalist: Vă gândiți să faceți niște reguli clare pentru a se evita astfel de situații?

Florin Cîțu: Putem să facem prin modificarea Codului administrativ.

Editor : Liviu Cojan