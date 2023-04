Furtuna Mathias face ravagii în România. Peste 30 de mașini au fost avariate în București, noaptea trecută, după ce vântul care a bătut cu putere a doborât mai mulți copaci și stâlpi. Între timp, șoseaua care leagă Timișoara de granița cu Serbia este blocată, după ce un tir s-a răsturnat din cauza vântului extrem de puternic. Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a prelungit până miercuri valabilitatea Codului portocaliu de ninsori abundente, iar până sâmbătă va fi în vigoare o infomare de vreme rea pentru mare parte din țară.

Drum național închis din cauza ninsorilor

Zăpezile abundende din ultimele ore au închis un drum național din județul Brașov. Circulația este complet blocată pe DN73A, între Râșnov și Predeal.

Ninge viscolit în Rânca. Utilajele acționează în permanență pentru degajarea carosabilului

În staţiunea Rânca, aflată pe Transalpina la peste 1.600 de metri altitudine, a început să ningă viscolit în cursul dimineţii de marţi, iar utilajele de deszăpezire acţionează în permanenţă în zonă pentru a asigura circulaţia în condiţii de siguranţă, au transmis reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, şoferii care au schimbat cauciucurile de iarnă de la autovehicule sunt îndemnaţi să nu urce în zona montană, pentru a nu se expune pericolelor. „Ninge viscolit în Rânca din această dimineaţă, azi-noapte a nins liniştit pe zona montană, din această dimineaţă a început să sufle vântul cu putere, scăzând vizibilitatea foarte mult. Pe DN 67 C, între Novaci şi Rânca, avem patru utilaje care acţionează permanent pentru a asigura circulaţie în condiţii de siguranţă. Facem un apel la conducătorii auto să nu circule dacă şi-au schimbat anvelopele de iarnă, deci să nu vină pe zonele unde se înregistrează ninsori pentru că se expun la un real pericol”, a declarat Cristi Tudor, din cadrul DRDP Craiova.

El a adăugat că ninge şi în judeţul Vâlcea, pe DN 7 şi DN 17, în alte zone fiind ploi, dar se acţionează permanent pentru asigurarea scurgerii apelor pe de partea carosabilă pentru a nu se produce fenomenul de acvaplanare.

Vântul a doborât stâlpi și copaci în București

Pompierii ISU au avut 61 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov. Rafalele puternice de vânt au doborât 41 de copaci, 6 stâlpi, un cablu de electricitate și un semafor. 32 de mașini aflate în apropiere au fost avariate. Din cauza vântului extrem de puternic, mai mulți copaci au fost doborați la pământ si au căzut direct peste firele de înaltă tensiune, dar și peste autoturismele parcate în fata locuințelor.

Echipele ADP, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii, degajează crengi rupte şi arbori doborâţi de furtună, a transmite Primăria Sectorului 1, potrivit Agerpres.

Până în prezent, s-au înregistrat 22 de intervenţii pe străzile Athanasie Enescu intersecţie cu Hermann Oberth, Episcop Vulcan 26, Simion Bărnuţiu 14, Pieţei 60, Plaiul Muntelui 77, Ion Mihalache 146, Marinarilor 12-16, Nicolae Ionescu 13, Ficusului 42, Ficusului intersecţie cu Marinarilor, Alexandru Şerbănescu 45, Grigore Alexandrescu 7, Dornei 6, Luptătorilor 89, Prunaru (loc de joacă), Hrisovului 3, Mihai Viteazul 20, Aleea Someşul Rece 4-12, Calea Floreasca intersecţie cu George Călinescu, Băiculeşti 17, Atena 22, Înfrăţirii 23, se arată într-o postare pe Facebook a Primăriei Sectorului 1.

Pentru urgenţe se pot apela numerele de telefon 031/9440 (ADP Sector 1) şi 021/9540 (Poliţia Locală Sector 1).

Drum blocat, după ce un tir a fost răsturnat de vânt

Circulația rutieră este închisă pe șoseaua care leagă Timișoara de granița cu Serbia, după ce un tir s-a răsturnat din cauza vântului extrem de puternic.

Acoperișul unui bloc din Giurgiu a fost smuls de vânt

Intervenție a pompierilor din Giurgiu, după ce acoperișul unui bloc s-a desprins și risca să cadă peste trecători. „Pe timpul atenționării meteorologice de precipitații însemnate cantitativ și vânt puternic, în ultima oră pompierii au fost solicitați să intervină în următoarele situații: degajarea acoperișului unui balcon situat într-un bloc din strada Tineretului, la etajul IV. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu autospeciala pentru intervenție și salvare de la înălțime. Aceștia au îndepărtat acoperișul din tablă, care era deja desprins, punând în pericol siguranța trecătorilor; degajarea unor bucăți de tencuială de pe fațada unui bloc din strada Vasile Alecsandri, la etajul VIII. Au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu autospeciala pentru intervenție și salvare de la înălțime și o autospecială de stingere, dotată cu accesorii specifice ce pot fi folosite în astfel de cazuri”, au transmis autoritățile.

Avertizarea de Cod portocaliu de ninsori viscolite a fost extinsă

Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a prelungit până miercuri valabilitatea Codului portocaliu de ninsori abundente, avertizarea fiind extinsă şi la regiunea Moldovei. Potrivit meteorologilor, în intervalul 4 aprilie, ora 10:30 - 5 aprilie, ora 14:00, în cea mai mare parte a Moldovei şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali, în special la altitudini de peste 1400 m, va continua să ningă, temporar viscolit (rafale de peste 55...65 km/h), şi se va depune strat consistent de zăpadă.

De asemenea, o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului şi ninsori vizează cea mai mare parte a ţării tot până miercuri după-amiaza. Potrivit ANM, vântul va avea intensificări temporare în Muntenia, Dobrogea şi local în Oltenia şi Moldova unde rafalele vor depăşi 55...65 km/h şi pe arii restrânse 70...75 km/h. La munte, în Transilvania şi local în Maramureş vor fi precipitaţii, predominant ninsori, temporar viscolite şi se va depune strat de zăpadă, scrie Agerpres.

În restul ţării, local şi temporar vor fi precipitaţii, moderate cantitativ, sub formă de ploaie în sud şi sud-est şi mixte în rest. În vest, vântul va avea intensificări de scurtă durată. Pe de altă parte, ANM a emis şi o informare meteo valabilă până în 8 aprilie care vizează o vreme deosebit de rece, cu temperaturi care vor fi cu 8...12 grade sub mediile multianuale. În jumătatea de nord a ţării vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, iar local şi temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...55 km/h îndeosebi în Moldova, Dobrogea, sudul Banatului şi al Olteniei, precum şi la munte.

Editor : C.L.B.