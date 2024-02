Portret inedit realizat, zilele trecute, de un tânăr din Hunedoara. Cu ajutorul zăpezii și a frunzelor uscate, artistul a "creionat" un portret de femeie de aproape 500 mp. A numit-o Gaia, iar rezultatul celor 9 ore de muncă a făcut ca imaginile surprinse din dronă să devină virale. "M-am urcat în copaci ca să îmi iau puncte de reper", a povestit Șerban Paul pentru Cronica Văii Jiului.

Pentru a realiza portretul de 33 metri lungime și 15 metri lățime, Șerban a muncit două zile la rând. Mai întâi a gândit schița, dimensiunile, apoi a căutat o "pânză" pentru lucrarea sa. Cu ajutorul "creioanelor" din frunze, tânărul a transformat zona Poligon, din Aninoasa, într-o adevărată operă de artă.

"M-am apucat sâmbătă la 9 dimineața și am lucrat până pe la 16-17:00. M-a ajutat cineva să strâng frunze, iar eu mă duceam și le ”împrăștiam”. Vineri am pregătit proiectul, schițe, verificat terenul. Una e să vezi din dronă și alta e să te chinui de jos. Pe mine m-au ajutat copacii de lângă. M-am urcat în copaci ca să îmi iau puncte de reper. Vii cumva cu o schiță pe zăpadă, îți construiești niște repere. E și matematică aici, ca să îți dea proporțiile portretului. Nu e mare lucru, dar trebuie gândite foarte bine detaliile. Sunt niște chestii pe care nu le-am învățat de la nimeni, le-am 'furat'. Prin logică gândești soluții ca să rezolvi anumite probleme vizuale. (...) Este destul de mare, e mult de muncă. Trebuie să te concentrezi, e greu să vizualizezi ceva atât de mare, din mers", a povestit Șerban pentru sursa citată.

Tânărul este absolvent de Design Grafic și Artă Digitală la Facultatea de Arte din Timișoara, iar în paralel e pasionat și de street art. Lucrarea realizată din zăpadă și frunze uscate se încadrează, însă, la ceea ce lumea artiștilor numește Land Art.

"Aceasta este o formă de exprimare artistic numită Land Art, în care sunt folosite elemente din natură. Cu frunze nu am mai văzut niciodată. Am văzut cu crengi, pietre, pigmenți naturali. Am văzut zăpada albă și în mintea mea am văzut o foaie albă de hârtie și atunci m-am gândit cu ce pot să vin să am valențele negative. Am zis că sunt frunzele, sunt ușor de strâns, sunt naturale, sunt aproape. Am încercat. Este greu, trebuie să te ajute și vremea, trebuie să nu bată vântul, trebuie să ai și temperatura potrivită, să ai zăpada bună, să nu fie prea moale”, a povestit artistul.

Prin demersul său artistic, care a strâns mii de aprecieri în mediul online, tânărul și-a propus să promoveze Valea Jiului și speră ca Gaia să-i aducă recunoaștere și dincolo de granițele României.

Editor : Izabela Zaharia