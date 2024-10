Geoană folosește atacul ca metodă de apărare. De ce argumentele sale contra anchetei care îl vizeaza pe Rareș Mănescu nu sunt credibile

În încercarea de a combate informațiile apărute despre colaborarea de afaceri a lui Rareș Mănescu, fost coordonator de campanie, și un propagandist rus, Mircea Geoană a lansat la rândul lui două atacuri - la adresa unui jurnalist care a contribuit la anchetă și la adresa unui opozant al lui Vladimir Putin, fost oligarh condamnat politic.

Trei zile au trecut de când o investigație internațională, realizată de rețeaua Organized Crime and Corruption Reporting Project, nominalizată în anul 2023 la Premiul Nobel pentru Pace, a arătat că Rareș Mănescu, atunci coordonator al campaniei lui Geoană, a pus bazele unei afaceri alături de un propagandist rus.

În aceste trei zile, Mircea Geoană, prin mai multe apariții în spațiul public, a lansat ipoteza că ar fi vorba de o încercare de compromitere a sa, coordonată de serviciile secrete din Federația Rusă. Nu a oferit, însă, și argumente.

Fostul număr doi din NATO susține că a apelat inclusiv la autoritățile române și a subliniat că așa-zisa operațiune „de compromitere a unui fost oficial” al Alianței Nord-Atlantice „trebuie investigată până la ultimul detaliu”.

„Am simțit că este obligația mea să sesizez instituțiile statului român, și fosta mea organizație cu privire la acest subiect. Pentru că eu am văzut în funcția mea la NATO acest tip de operațiuni de zeci și sute de ori. Există o formă pe care o poți vedea, pentru că se repetă în foarte multe țări. O așa-zisă rețea externă, și așa-zis investigatori jurnalistici care descoperă, nu știu ce…”, a reluat Mircea Geoană, joi seară, la Digi24.

Ce a spus Geoană despre opozantul lui Putin

Pentru realizarea investigației au colaborat, printre alții, jurnaliști de la Context.ro (co-fondată de Attila Biro) și jurnaliști de la Dossier Center (fondat și finanțat de Mihail Hodorkovski).

Hodorkovski a preluat investigația și a reacționat pe contul personal de X (fostul Twitter).

Fostul oligarh rus, devenit între timp opozant al lui Putin (A petrecut 10 ani în închisoare - condamnare percepută în spațiul occidental drept condamnare politică), i-a sfătuit pe români să țină cont de informațiile legate de colaborările lui Mănescu și de vizitele lui Geoană la Moscova din 2009 când vor vota la alegerile prezidențiale. Postările au fost șterse între timp.

„Fundația Navalnîi îl acuză, și n-am văzut mare iureș în presa românească și multe comentarii în platourile televiziunilor, îl acuză pe Hodorkovski că este în spatele unui efort de eliminare a unor alți opozanți ruși. Fundația Navalnîi, purtând numele celui care a fost ucis de Putin, față de un oligarh, care dacă este în viață, și dacă încă funcționează, înseamnă că are probabil o anumită înțelegere cu Putin”, a fost acuzația lansată de Mircea Geoană la adresa lui Mihail Hodorkovski.

Acuzații bazate pe capturi de ecran

Acuzațiile echipei Navalnîi, citate de Geoană, vin pe fondul unui atac care a avut loc în luna martie. Leonid Volkov, un asociat al lui Alexei Navalnîi, a fost atacat cu un ciocan în curtea casei sale din Lituania, suferind răni grave.

Deși informațiile inițiale indicau că în spatele atacului s-ar afla Kremlinul, echipa lui Alexei Navalnîi a acuzat recent un fost colaborator și partener de afaceri de-ai lui Hodorkovski - Leonid Nevzlin (la rândul lui opozant al lui Putin și finanțator al unor publicații critice la adresa Kremlinului, aflat în prezent în Israel) - că ar fi cel care a angajat agresorii lui Volkov, potrivit The Guardian.

„Deci, în clipa de față avem în interiorul așa-zisei opoziții rusești din exterior o chestiune - Fundația Navalnîi - care cred că este cea mai credibilă posibil, și avem această acuzație, că mâna dreaptă, un operator din organizația lui Hodorkovski, a fost trimis să elimine, sau să închidă gura unor alți opozanți”, a mai subliniat Geoană.

Jurnaliștii britanici menționează, însă, că acuzațiile echipei Navalnîi se bazează pe mai multe capturi de ecran (obținute de la un om care are legături cu serviciile de informații ruse) care surprind o discuție între Leonid Nevzlin și un apropiat de-ai săi, avocat, în care ar fi pus la cale un plan pentru a-l ataca pe Volkov.

Din capturile furnizate de echipa Navalnîi reiese că lui Volkov și altor membri care locuiau în Vilnius li se făcea poze pe ascuns. „E timpul să scăpăm de acest idiot”, se arată într-unul dintre mesajele citate.

Aceiași jurnaliști britanici mai subliniază că nu au putut verifica independent autenticitatea capturilor de ecran pe care se bazează acuzațiile lansate de echipa lui Navalnîi.

Autoritățile poloneze investighează acuzațiile la adresa avocatului cu care vorbea Nevzlin, dar nu au menționat numele fostului partener de afaceri al lui Hodorkovski.

„Mai multe scenarii trebuie investigate. Știm că în astfel de cazuri se răspândește dezinformare”, a spus un oficial polonez citat de The Guardian.

Jurnalist: „Geoană a reluat un fake-news grosolan”

În cazul lui Attila Biro, cofondatorul Context.ro, Geoană a reluat o informație catalogată deja jurnalist și publicația pe care o conduce drept „teorie a conspirației” și „fake news grosolan”.

„Eu am spus că acest jurnalist - nu-l acuz de nimic, citesc în presă, inclusiv în presa din Bulgaria - că acest jurnalist (...) este acuzat sau este prezentat în presa internațională și din Bulgaria că la invitația lui Ovidiu Semenescu, un om care este sub o investigație și - cred - condamnat în Bulgaria pentru o încercare de asasinat a procurului general din Bulgaria, acest jurnalist a fost împreună cu alți trei jurnaliști la Belgrad, la invitația lui Semenescu”, a reluat Geoană acuzațiile, joi seară, la Digi24.

Când moderatorul a aminitit că jurnalistul a spus că este vorba de o informație falsă, vehiculată de presa din Bulgaria, Geoană a răspuns: „Înseamnă că este fake news și ceea ce scrie dânsul”.

Attila Biro este cofondator la Context.ro și colaborează cu OCCRP. El este doar unul dintre reporterii care au contribuit la ancheta citată.

„Domnul Geoană a reluat o teorie a conspirației și un fake news grosolan care a fost condamnat de rețeaua The Organized Crime and Reporting Project. Realitatea este că jurnaliștii de la Context.ro au investigat una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă financiară de câteva sute de milioane de euro. În timp ce am investigat această operațiune, o serie de publicații care ventilează fake news-uri în Bulgaria au inventat această teorie legată de fostul procuror general al Bulgariei. Faptele sunt că noi am investigat de ani de zile crima organizată care acționează transfrontalier între România și Bulgaria”, a fost reacția lui Attila Biro, pentru Digi24.ro.

OCCRP este o rețea globală care adună jurnaliști de investigație de pe tot globul. A fost înființată în 2006 de Drew Sullivan și jurnalistul român Paul Radu.

Citește și: Investigație internațională: Legătura dintre Mănescu, colaboratorul lui Geoană, și o afaceristă apropiată unui oligarh pro-Putin

Acești jurnaliști, pe care Geoană îi acuză acum de „kompromat”, au lucrat, printre altele, la numeroase investigații prin care au demascat afacerile oligarhilor și oficialilor ruși pe tot globul. Unul dintre cofondatori, Drew Sullivan, se află pe lista „indezirabililor” din Federația Rusă.

Pe lângă premiile obținute în ultimii ani pentru investigații, în 2023 rețeaua OCCRP a fost inclusiv nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace.