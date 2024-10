Investigație internațională: Legătura dintre Mănescu, colaboratorul lui Geoană, și o afaceristă apropiată unui oligarh pro-Putin

Lisa Schimdt, o colaboratoare a unui oligarh rus sancționat internațional, a cumpărat o companie de consultanță fără activitate de la fiul lui Rareș Mănescu, după cum reiese din continuarea anchetei internaționale care a declanșat un scandal public între candidatul independent la prezidențiale și jurnaliștii de investigații. Tranzacția a avut loc în perioada în care Mănescu se număra printre coordonatorii campaniei lui Mircea Geoană.

Investigația realizată de rețeaua Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la care au participat reporteri Context.ro, reporter.london, Delfi (Estonia) și Rise Moldova, arată că tranzacția a avut loc între lunile martie-aprilie 2024.

Lisa Schimdt, cea care a cumpărat firma de consultanță de la familia Mănescu, a colaborat cu oligarhul rus Moshe Kantor, susțin jurnaliștii. Concret, aceștia arată că Schimdt a făcut parte timp de 12 ani din grupul Acron, unul dintre cei mai mari producători de fertilizanți din Federația Rusă, fondat de oligarh.

„În afara faptului că sunt prietenă cu familia Mănescu și am luat firma de consultanță Oracle, care nu are încă nicio activitate, nu am cunoștință de nicio campanie politică a domnului Geoană și nici nu știu cine este. Mai mult, nu am cunoștință de afacerile familiei Mănescu cu domnul Kozlov (n.r. Propagandistul rus cu care Rareș Mănescu face afaceri. Detalii, aici)”, a fost reacția Lisei Schmidt pentru Context.ro.

Moshe Kantor, cu o avere estimată la 9 miliarde de dolari, a fost inclus pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene la scurt timp după ce Federația Rusă a invadat Ucraina pentru că are o relație apropiată cu Vladimir Putin, mai arată sursa citată.

O altă investigație, publicată de Dossier Center, a arătat că oligarhul a fost timp de zeci de ani partener de afaceri cu un fost director al Serviciului Secret Extern și secretar al consiliului de Securitate al Federației Ruse - Yuriy Zubakov.

Înainte să fie sancționat, Moshe Kantor avea relații și în România, după cum mai arată investigația internațională citată. Jurnaliștii susțin că oligarhul a fost decorat de președintele Traian Băsescu, în 2014, pentru promovarea comunității evreiești, iar în 2023 presa a scris că Liviu Dragnea i-ar fi cerut donații.

Familia Mănescu nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor de investigații pentru a oferi un punct de vedere.

Ce rol a avut de fapt Rareș Mănescu în campania lui Geoană?

Reamintim că, în prima parte a investigației, jurnaliștii au citat un mail intern de la organizația România Renaște, care îi face campanie electorală lui Mircea Geoană, în care Mănescu apare drept coordonator pe București.

Purtătoarea de cuvânt a platformei România Renaște a transmis la Europa FM, cu o zi în urmă, că Rareș Mănescu a colaborat cu susținătorii lui Geoană între lunile februarie și mai și că a fost nevoie de el pentru „experiența organizatorică”.

„Era unul dintre coordonatori. Trebuie să menționez că nu a avut niciun fel de funcție de conducere, chiar dacă se declara în e-mailuri șef de campanie nu are nicio susținere reală”, a declarat Alina Achim Inayeh.

Prezent pe 3 octombrie în studio la Digi24, Mircea Geoană a spus că nu știe „ce job a avut” Rareș Mănescu la România Renaște și a subliniat că „probabil a încercat să ajute”.

Reprezentanții campaniei lui Mircea Geoană evită, însă, răspunsul la două întrebări adresate și de Digi24.ro: 1. Cu ce se ocupa concret Rareș Mănescu în platforma „România Renaște” și 2. De ce a renunțat România Renaște la serviciile lui Rareș Mănescu?.

Familia Mănescu a donat fundației a cărei președinte este Mihaela Geoană

Digi24.ro a arătat că Rareș și Ramona Mănescu au donat 14.200 de euro Fundației Renașterea, a cărei președinte este Mihaela Geoană, la o strângere de fonduri organizată în 2023. Detalii, aici.

„Fundația, că are una singură, Fundația Renașterea. Octombrie 2023, acum un an de zile, se face o operațiune de fund rasing pentru cumpărarea unui mammo-van modern care să meargă la țară, care a fost inaugurat ieri, la 1 octombrie, Ziua de Luptă împotriva Cancerului la sân. Acum un an de zile a existat o gală de fund raising cu 120 de oameni. S-au licitat 12 obiecte, au fost cumpărate, au plecat acasă și banii au fost donați fundației pentru a cumpăra acest mammo-van cu digital, cu mamograf digital care poate să rezolve probleme de cancer la sân în toate comunele din această țară. Doamna Ramona Mănescu sau familia Mănescu a cumpărat atunci, a licitat și a cumpărat. Dacă mie îmi spune cineva și efectiv vreau să spun că nu accept acest tip de insinuări, că un gest făcut de niște oameni onorabili în acel moment de a face un gest frumos care se duce către femeile de la țară care au nevoie de sprijin medical din partea fundației pe care o soția mea a înființat acuma 23 de ani, dacă asta este o problemă și este o acuză din partea presei, înseamnă că suntem pe două planete diferite. Au donat, au donat, au fost 120 de oameni. Mammo-van-ul există, se duce și face treabă bună la în comunele din România pentru femeile in România care nu pot merge la doctor. Deci asta este relația cu această familie”, a comentat Mircea Geoană.

