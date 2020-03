Gheorghe Flutur, despre numărul mare de infectări cu coronavirus din Suceava: „Eu mi-am făcut datoria”

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, iar miercuri seară, la Digi24, a declarat că nu își reproșează nimic în privința managementului de la spitalul din subordinea sa. Nouă dintre cele 17 persoane care au murit din cauza noului coronavirus au fost internate la Spitalul Județean Suceava, iar nu mai puțin de 85 de cadre medicale din acest spital au fost infectate. În total, au fost 170 de persoane infectate aici. Spitalul este închis în prezent pentru dezinfecție.

El a declarat că se simte „din punct de vedere al sănătății, în limite normale, urmez tratamentul”, dar că „nu mă simt bine din punct de vedere a ce se întâmplă în județ, ca om”.

Gheorghe Flutur a spus că nu știe de la cine ar fi putut să ia boala, pentru că a avutfoarte multe întâlniri în ultima perioadă: „Nu cu oameni mulți, dar a trebuit să ne ocupăm de partea de finanțare. Spitalul Județean Suceava a primit și are și acum bani suficienți, peste 27 de milioane de lei le-am acordat numai noi, pentru tot ce înseamnă dotări”.

„Spitalul Județean Suceava este în subordinea Consiliului Județean, el are management propriu cu contract, actul medical este în responsabilitatea echipei manageriale, noi ne-am ocupat din punct de vedere financiar. Sigur că nu ne face cinste ce se întâmplă aici. Ministerul Sănătății a verificat, dumnealor vor trage concluzii”, a adăugat președintele Consiliului Județean Suceava.

El a menționat că Vasile Rîmbu, managerului spitalului, a fost suspendat din funcție. Întrebat dacă nu este târziu, Gheorghe Flutur a răspuns: „A fost verificare din punct de vedere a problemelor în sănătate, făcută de Ministerul Sănătății și măsura a fost luată la solicitatea MS”.

„Nu vreau să scuz pe nimeni, dar fluctuația de oameni a fost foarte mare la Suceava”, a adăugat el, precizând că în spitalul din subordinea sa „peste tot sunt condiții omenești pentru oameni”. „Acesta este un accident regretabil și sigur că trebuie imediat remediat”, a completat Gheorghe Flutur.

Pus în fața informației că directorul medical al spitalului, Alexandru Macovei, i-a chemat pe toți medicii, infectați sau nu, în aceeași încăpere, iar personalul medical adunat în același loc pentru testare, Flutur a spus că „n-am știut de ele, nu le-am cerut, mi-au răspuns ce au spus și în presă, altceva eu nu am știut, a fost o decizie luată de conducerea spitalului”. „Alții le vor verifica și cine este vinovat trebuie să răspundă în mod categoric”.

Președintele CJ Suceava a mai spus că nu vede motive să fie internat în spital la Iași, iar întrebat dacă are vreo responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în județul pe care îl conduce, Gheorghe Flutur a răspuns: „Eu mi-am făcut datoria, în istoria mandatelor mele știe o țară întreagă despre zbaterile mele în ceea ce privește investițiile din domeniul sănătății. E regretabil acest incident care a apărut la Suceava, dar dacă e vorba despre responsabilități, sunt în fișa postului și în contractele de management pe care le au cei de la conducerea acestei unități, dacă e vorba de așa ceva”.

El a mai spus că speră ca acest caz să nu se mai repete și a adus în discuție numărul mare de oameni care revin în județ: „Medicii spuneau la ședințele de analiză, nu sunt sincerii unii să ne spună de unde vin, istoricul bolii”.

„Facem o judecată de valoare emoțională, să dea Dumnezeu să nu fie și în alte părți din România. Eu, care am muncit, n-am luat la restaurant acest virus, l-am luat muncind în această perioadă. Am conștiința împăcată, că am muncit. Sunt lucruri care nu îmi aparțin mie, dacă cineva îmi poate reproșa ceva cin ce trebuia să fac și n-am făcut, să-mi spună. Dacă sunt accidente și cineva e vinovat, atunci trebuie să răspundă. Sunt împărțite responsabilitățile”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

El a mai spus că a cerut să ajungă la Suceava aparate de testare, în aceste condiții probele din județ fiind trimise la Iași și la București: „Sunt medici care au așteptat testul 7 zile, trebuie discutate lucrurile franc”.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a dispus marți începerea urmăririi penale in rem pentru zădărnicirea combaterii bolilor şi abuz în serviciu, deoarece la nivelul instituţiilor judeţului Suceava nu au fost respectate măsurile dispuse cu privire la reglementările legislative în vigoare privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase.