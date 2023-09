E dezastru în mai multe regiuni din Grecia. Cel puțin un om a murit, după ce furtuna Daniel a adus ploi torențiale care au provocat viituri extrem de violente. Cea mai gravă situație este în Volos, unde viiturile au luat cu ele poduri, copaci și mașini. Un turist român blocat în Platania, la 50 de km de Volos, a povestit la Digi24 cum apele au înghițit, în fața ochilor lui, cel puțin 20 de mașini, care în cele din urmă au ajuns în mare. Plouă în continuare foarte puternic, spune bărbatul, iar hotelul în care este cazat împreună cu familia sa este inundat.

Bogdan Plugaru, turist român în Grecia: Suntem în Platania, la 50 km de Volos. Este pentru prima dată când venim în această zonă, suntem fideli clienți ai Greciei în concediu. Noi am ajuns ieri și azi noapte a fost o rupere de nori, a plouat toată noaptea torențial.

În momentul de față, apa în hotel este de un metru. Hotelul este situat pe malul apei și de dimineață și până acum am numărat cel puțin 20 de mașini care au ajuns în mare.

Suntem cu mașina, am mai întâlnit încă o familie de români. Ne-am mutat mașinile într-un loc cât de cât sigur. A început din nou să crească apa, deși scăzuse la un moment dat, acum hotelul este iar inundat. Suntem blocați, nu avem curent și nici apă curentă. Ieri a fost ok, azi la prânz s-a luat curentul, internet avem doar pe date mobile, apa s-a luat acum vreo două ore și nu cred că o să mai vină prea curând curentul pentru că stâlpii pluteau prin mare.

Am vorbit cu cei de la hotel azi la prânz. Totul era ok până la a doua ploaie. Drumurile sunt impracticabile, la Volos înțeleg că e drumul rupt. Am primit alertă de la poliție, ne-au comunicat că drumurile sunt închise. Ieri am primit un mesaj de alertă de grindină și ploi puternice. Așteptăm sa vedem ce se intamplă. Pe aplicația meteo arată că ploaia va continua până mâine dimineață aproape.

Știam că va ploua cel puțin două zile și probabil asta a fost un risc pe care ni l-am asumat. Nu trebuia să plecăm, nu ne-am așteptam la așa ceva, altfel ne opream.

Mâncare și apă avem momentan, am cumpărat de dimineață de la magazinul de la parter, dar acum magazinul acela nu mai este. Am văzut frigiderele, combinele de băuturi și frigiderele de înghețată cum au plecat în mare, deci probabil a luat apa tot de acolo. Dar momentan suntem ok, avem apă și mâncare, clădirea este rezistentă.

Suntem puțini speriați, așteptăm să se oprească potopul ăsta, să vedem în cât timp autoritățile locale vor debloca drumurile, care sunt blocate de mașini și copaci.

Plouă din ce în ce mai puternic. La un moment dat se potolise. Am aici un reper, un stâlp, și văd că apa a crescut cu cel puțin jumătate de metru.

Editor : I.C