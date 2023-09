Grindeanu anunţă noi măsuri pentru facilitarea transportului de cereale ucrainene prin România: Vom fi alături de Ucraina până la capăt

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat, vineri, la finalul unei noi întâlniri care a avut loc la Constanţa cu oficiali ucraineni, americani, moldoveni şi ai Uniunii Europene, că au fost stabilite noi măsuri pentru facilitarea tranzitului cerealelor provenite din Ucraina. În acest context, Grindeanu reafirmă sprijinul Guvernului de la Bucureşti pentru Ucraina, potrivit News.ro.

„Astăzi, de asemenea, am luat decizii care vor îmbunătăţi şi vor creşte nivelul de tranzit al grânelor prin România. Ca să vă dau un ordin de mărime, în luna august s-au tranzitat prin România în jur de 2,5 milioane de tone de grâne, mai mult, chiar, peste 2,5 milioane de tone. Nivelul la care ne dorim să ajungem în lunile următoare este de 4 milioane de tone şi este posibil acest lucru şi am să vă dau câteva decizii pe care le-am luat azi şi câteva modalităţi prin care se poate creşte această capacitate de tranzit. Prima ar fi implementarea proiectului european pentru navigabilitate pe Sulina 24 de ore din 24 şi acest lucru se va termina în această toamnă, asta va duce automat la creşterea acestui tranzit. Doi: am reuşit să mărim numărul de piloţi şi vreau să mulţumesc Ministerului Apărării Naţionale care ne-a ajutat cu încă 10 piloţi faţă de cei 54 pe care îi aveam deja înmatriculaţi, Ministerul Apărării Naţionale a venit cu încă 10 piloţi, asta ne duce la un număr absolut rezonabil de piloţi care să tranziteze canalul Sulina”, a afirmat Sorin Grindeanu vineri, la finalul întâlnirii de la Constanţa pe tema tranzitului cerealelor ucrainene, a doua astfel de reuniune după cea de luna trecută, de la Galaţi.

Ministrul Transporturilor anunţă, de asemenea, că în privinţa Portului Constanţa vor fi adoptate câteva decizii legate de transbordarea cerealelor de la o navă la alta, în aşa fel încât prin această operaţiune să crească cu 500.000 de tone capacitatea de transport.

Grindeanu anunţă că luna viitoare sau peste două luni va avea loc o nouă întâlnire, în cadrul căreia se va analiza rezultatul deciziilor luate vineri la Constanţa.

„Vreau să reafirm sprijinul Guvernului României pentru Ucraina, să condamn încă o dată agresiunea Rusiei asupra Ucrainei şi să spun cu fermitate că vom sta alături de Ucraina până la capăt în acest conflict provocat de agresorii ruşi”, a mai afirmat Grindeanu, vineri, la Constanţa.

