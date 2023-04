Guvernul dă 750 de milioane de lei pentru reabilitarea planșeului de beton care susține Piața Unirii. Ciucă: Nu putem să întârziem

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că Programul Naţional Anghel Saligny va fi suplimentat cu suma de 750 milioane lei pentru lucrările de consolidare şi reabilitare a planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa în Piaţa Unirii din Bucureşti, menţionând că este nevoie de o asumare guvernamentală şi nu poate fi tergiversată o decizie în acest caz.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că, în funcţie de derularea procedurii de achiziţie, execuţia lucrării va putea să înceapă anul acesta sau anul viitor.

"În agenda de astăzi o să avem un punct foarte important, şi anume aprobarea unei ordonanţe de urgenţă prin care finanţăm regenerarea spaţiilor publice din zona Unirii, aici, în Bucureşti. Este vorba de lucrările de consolidare şi reabilitare a planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa în Piaţa Unirii.

Cu mai mult timp în urmă, am avut o discuţie cu domnul ministru Cseke, în care am analizat datele tehnice ale infrastructurii planşeului din Piaţa Unirii şi am considerat că este nevoie să existe o asumare guvernamentală.

Nu ne putem permite să tergiversăm o decizie şi la un moment dat să regretăm că nu am făcut ceea ce trebuie.

Ca atare, prin Programul Naţional 'Anghel Saligny', pe care îl vom suplimenta cu suma de 750 de milioane de lei, trecem la asigurarea implementării acestui proiect", a anunţat Ciucă, la începutul şedinţei de Guvern.

Ministrul Dezvoltării a spus că planşeul din această zonă a fost construit în anii 30 şi necesită o intervenţie de urgenţă.

"Este vorba despre un nod infrastructural complex în inima Capitalei, unde peste râul Dâmboviţa avem acest planşeu în Piaţa Unirii, dar unde avem şi staţii şi linii de metrou, unde avem pasaj rutier şi unde avem şi o infrastructură pentru apele reziduale.

Toate acestea se întâlnesc în această zonă şi, evident, acest planşeu, care are o vârstă, fiind construit în anii '30, conform expertizelor pe care le-am primit şi a solicitărilor de la autoritatea locală, în martie, necesită o intervenţie destul de urgentă. Evident, autoritatea locală nu are această posibilitate de a susţine o investiţie atât de importantă, dar ea este importantă pentru noi toţi, nu numai pentru Capitala ţării, dar şi pentru România în întreg", a explicat Cseke Attila, citat de Agerpres.

El a arătat că, pe baza documentaţiilor primite şi a expertizei efectuată de către specialişti, propune Guvernului ca această investiţie să fie preluată în Programul Naţional Anghel Saligny.

Potrivit lui Cseke Attila, aceasta este o soluţie rapidă de finanţare pentru o asemenea investiţie. "Documentaţia tehnico-economică este încărcată în SICAP de săptămâna trecută de către beneficiarul acestei investiţii, Primăria Sectorului 4, şi în funcţie de derularea acestei proceduri de achiziţii, anul acesta sau anul viitor poate să înceapă execuţia lucrării", a mai precizat ministrul, la întrebarea premierului privind data începerii licitaţiei şi a lucrărilor propriu-zise.

