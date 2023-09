Două sindicate feroviare sunt în grevă de avertisment vineri, astfel că trenurile nu circulă între orele 7:00 - 9:00.

ACTUALIZARE 7.30 Călătorii din Gara de Nord au fost luați prin surprindere de faptul că trenurile erau oprite.

În Gara de Nord, între 7.00 și 9.00, trebuiau să ajungă 16 trenuri, iar 20 să plece.

În toată țara erau planificate să plece 266 de trenuri ale CFR Călători.

Știrea inițială:

Greva de avertisment a fost declanșată de Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane şi Alianţa Sindicală a Federaţiilor "Drum de Fier - Elcatel".

Printre motivele care stau la baza deciziei de organizare a grevei de avertisment se află: lipsa bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate pe anul în curs, ceea ce conduce inevitabil la un blocaj generalizat în sectorul feroviar, dar şi lipsa finanţării strategice şi coerente a căii ferate, spun sindicaliștii.

"Noi am parcurs toate etapele prevăzute de lege, care reglementează conflictele de muncă. Este vorba de Legea 367/2022. Ne-am aflat în procesul de negociere pentru noul Contract Colectiv de Muncă încă din luna martie. Noi suntem acum în septembrie, nu avem acest Contract Colectiv de Muncă, nu avem buget, nu avem nimic. Prin urmare, a fost declanşat conflictul de muncă, am trecut prin toate etapele prevăzute de lege - şi am ajuns la această etapă care se numeşte grevă de avertisment", a declarat Viorel Istrate, secretarul general al Federaţiei Naţionale Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

"Condițiile de muncă sunt catastrofale, în materia investițiilor în condițiile de muncă nu se fac, avem o sumedenie de oameni care nu mai apucă să iasă la pensie.

În grevă sunt doar cei care sunt la serviciu azi, o treime dintre cei 17.000 care au semnat că sunt de acord cu protestul", a declarat vineri Viorel Istrate, secretar de stat al Federaţiei Naţionale Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

Trenurile care au plecat pe traseu au oprit în prima gară care au toate condițiile, a spus liderul de sindicat.

În opinia sa, ar trebui să fie un minim dialog după evenimentul de vineri, în care fiecare dintre părţi să vină cu soluţii.

Conform unui comunicat al organizaţiei sindicale de la finele lunii august, întreaga procedură legală de declanşare a conflictului de muncă, potrivit dispoziţiilor legale în materie, a fost parcursă. Aceştia reclamă totodată lipsa de investiţii în material rulant de calitate şi modern, dar şi lipsa salariilor corecte la calea ferată, salarii motivante care să permită înlocuirea unor generaţii de ceferişti este o altă problemă ridicată de sindicalişti.



Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane aduce în discuţie şi problemele din ce în ce mai multe şi nerezolvate care au legătură cu statutul personalului feroviar, lege votată de Parlamentul României, care nici până astăzi nu generează tot setul de efecte pentru beneficiarul său, lucrătorul feroviar.

Şi Alianţa Sindicală a Federaţiilor "Drum de Fier - Elcatel" semnalează, într-un comunicat din 7 septembrie, că motivele care au dus la decizia de a declanşa greva de avertisment sunt: neîncheierea contractului colectiv de muncă, datorită lipsei bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2023; aplicarea prevederilor Legii 195/2020 şi respectarea ierarhizării salariale corespunzătoare atribuţiilor, responsabilităţilor şi calificărilor specifice fiecărei funcţii; asigurarea condiţiilor de muncă şi a echipamentului individual de protecţie şi asigurarea unei finanţări corespunzătoare a sistemului feroviar.

Peste 266 de trenuri sunt afectate

La rândul său, CFR Călători precizează că salariaţii companiei nu participă vineri la greva de avertisment, însă aceasta ar putea afecta în cele două ore de protest circulaţia anumitor trenuri operate de CFR Călători, dar şi de alţi operatori feroviari.

"Referitor la greva feroviară ce a fost anunţată doar în spaţiul public pentru data de 15.09.2023, în intervalul orar 07:00 - 09:00, de către un sindicat feroviar, CFR Călători face următoarele precizări: greva feroviară a fost anunţată doar în spaţiul public de către un sindicat feroviar şi priveşte salariaţii CNCF CFR SA; salariaţii CFR Călători nu participă la această grevă; conform informaţiilor din spaţiul public, această grevă feroviară este una de avertisment şi ar putea afecta, în intervalul orar 07:00-09:00, circulaţia anumitor trenuri, operate de CFR Călători, dar şi de alţi operatori feroviari", spune transportatorul feroviar naţional de călători, într-un comunicat postat pe site-ul companiei.

Vineri, 15 septembrie, în intervalul orar 07:00- 09:00, CFR Călători are programate să circule, conform Mersului Trenurilor, un număr de 266 de trenuri.

În cazul în care greva de avertisment va avea loc, călătorii de la trenurile afectate îşi pot valorifica drepturile lor privind restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial conform Regulamentului de transport pe calea ferată din România, în vigoare. Detalii despre condiţiile de restituire a tarifelor de transport sunt disponibile pe site-ul companiei.

Editor : G.M.