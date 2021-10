Pacienții din București sunt transportați între spitale cu un autocar, care a fost transformat în ambulanță. În locul scaunelor sunt tărgi, iar în timpul transportului bolnavii sunt monitorizați de un medic. Situația critică din Capitală a dus la aceasta situație atipică.

Acest autocar funcționează ca o ambulanță pentru transportul a zece pacienți, pe cele zece tărgi instalate. Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, situația critică în care se află spitalele din București, care tratează pacienți Covid, a dus la suplimentarea semnificativă a numărului salvărilor. Acesta a precizat recent că în Capitală a fost mobilizat şi un autobuz care permite transportul a 10 pacienţi pe tărgi.

"Este un sistem care poate transforma un autobuz într-o ambulanţă şi s-a pus la dispoziţie un autobuz de la baza logistică a IGSU şi sistemul a fost adus din judeţul Mureş şi este unic în ţară în acest moment", a precizat Raed Arafat, în cursul săptămânii trecute.

"În ultima perioadă, am suplimentat semnificativ numărul ambulanţelor din Bucureşti. Pe lângă maşinile deplasate de la unităţile pentru situaţii de urgenţă în sprijinul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti pentru testări, săptămâna trecută, am dat ordinul pentru mobilizarea a altor 10 ambulanţe de tip B de prim ajutor şi 18 ambulanţe de multiple-victime, cu patru tărgi fiecare, din ţară către Bucureşti. De asemenea, Ministerul Apărării a dat cinci ambulanţe pentru partea de transport şi testări, iar Ministerul Afacerilor Interne o ambulanţă. Asta înseamnă că am crescut capacitatea cu 30-40% în Bucureşti din punct de vedere al posibilităţii de transport şi testare. În Bucureşti, a fost mobilizat şi un autobuz care permite transportul a 10 pacienţi pe tărgi", a mai spus Arafat, într-o conferinţă de presă.

