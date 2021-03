Imagini în exclusivitate din punctul zero al susținerii luptei cu pandemia în țara noastră. Localitatea Mizil găzduiește cel mai important depozit strategic, în vreme de pandemie, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Aici sunt aduse toate echipamentele medicale și materialele de protecție împotriva Covid-19 folosite în spitalele din țară, indiferent dacă vin din străinătate sau din țară. Accesul în interiorul unității este strict interzis persoanelor neautorizate. Niciun civil nu are voie să intre și este pentru prima dată când o echipă de televiziune are acces în interior.

Baza militară a pompierilor de la Mizil este ca un furnicar. Întinsă pe câteva zeci de hectare, baza este ferită de ochii curioșilor. În fiecare zi, zeci de camioane duc echipamente medicale și de protecție împotriva noului coronavirus. Este cel mai mare depozit din România al IGSU în care de mai bine de un an sunt stocate și distribuite toate echipamentele necesare în spitalele din țară.

La început anului 2020, autoritățile au luat decizia de a stoca, la 60 de kilometri de București, toate echipamentele care vin din China, Europa sau Statele Unite. Specialiștii de la unitatea specială spun că volumul echipamentelor recepționate și livrate în țară este similar cu cel de la debutul pandemiei, semn că încă suntem în plin război cu virusul.

Cristian Drăghici căpitan al unității speciale IGSU: "Ca volum de marfă putem vorbi despre același volum doar că acum diferă articolele care s-au distribuit în anumite perioade, echipamente de protecție, echipamente pentru secțiile ATI, aparatură medicală, materiale pentru centre de vaccinare, depinde de perioadă".

Ritmul de lucru în depozit este alert. În fiecare oră pleacă un transport către spre spitalele din prima linie.

Valul 3 a adus de la sine un volum uriaș de muncă într-un astfel de depozit, iar cei de aici spun că volumul de muncă este similar cu ce s-a întâmplat în primul val, adică zeci de camioane care sosesc cu marfă în fiecare zi și sunt zile în care echipe din 40 de județe vin către Prahova tocmai pentru a face aprovizionare pentru a aduce aceste materiale în spitale, la DSP sau la Inspectoratele de pompieri.

Cum numărul persoanelor infectate care ajung în secțiile ATI este din ce în ce mai mare, oficialii depozitului spun că în valul 3 al pandemiei predomină achiziția de echipamente pentru ATI și pentru centrele de vaccinare.

Depozitul din Prahova este cu siguranță de importanță strategică în tot ceea ce înseamnă lupta împotriva noului Coronavirus. În halele depozitului sunt aduse diverse materiale sanitare și sunt depozitate cutii cu injectomate, aparate, monitoare dar și ventilatoare, atât de necesare în toate secțiile de Terapie Intensivă.

Echipamentele și materialele care susțin viața în secțiile ATI sunt vitale în acest moment în care peste 1.300 de români luptă pentru viață în secțiile de Terapie Intensivă.





