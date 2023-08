Imagini dramatice la Eforie Nord, după ce un turist a dispărut în mare. „De la un copil am ajuns să scoatem oameni în toată firea”

Situația pare scăpată de sub control pe litoral, acolo unde salvamarii vorbesc despre cea mai neagră săptămână. Nouă oameni au dispărut în mare până acum, iar aseară, la Eforie Nord, un bărbat a fost luat de curenți când încerca să salveze un turist. Oamenii se comportă, însă, de parcă nu s-a întâmplat nimic. În continuare ignoră avertismentele salvatorilor sau chiar provoacă scandaluri imense atunci când jandarmii le cer să iasă din apă.

-Repede, repede, băgați-vă!

-Calm, calm!

-Băăăă, fugiți, băăă! Mamă, ce se duc ăia, ce-i trag curenții! Fane, păstreaz-ți calmul!

*

-Am intrat eu cu 3 băieți, eu eram legat cu funie, am intrat să-i scoatem. Am scos copilul, noi, salvatorii, din 4 am ieșit toți, a rămas unul care era turist. I-am aruncat vesta, dar nu a apucat să o închidă. Ne-am dus după el, l-am văzut aproape de mine, după l-am văzut cum se duce cu capul în jos.

După aceea toți oamenii au strigat: nu-l mai vede nimeni, s-a pierdut în mare. Am sunat să vină scafandrii. N-a venit nimeni, a venit poliția cu ambulanța, a trecut o oră jumătate până să vină scafandrii.

De la un copil am ajuns să scoatem oameni în toată firea. Nu mai știam cine e în apă, ne panicasem toți.

*

-Unde e, unde e?

-Nu se vede de valuri, duceți-vă mai repede, că-l duce în larg.

Editor : M.B.