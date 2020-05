Un spaţiu de cazare cu peste 10 camere, un heliport improvizat în mijlocul bălăriilor, pontoane de pescuit supravegheate video şi un loc ferit de orice privire indiscretă. O echipă Digi24 a reuşit să filmeze, în premieră, oaza de relaxare amenajată de compania Tel Drum pe Insula Belina. E locul în care venea să îşi petreacă timpul liber fostul preşedinte PSD Liviu Dragnea, însoţit şi de alţi lideri social democraţi. Pe insulă a fost amenajată şi o mică fermă. Insula, preluată în urmă cu 7 ani de Consiliul Judeţean Teleorman şi închiriată apoi companiei Tel Drum, va trece, din nou, în proprietatea şi administrarea statului.

La intrarea pe domeniul amenajat in mijlocul insulei Belina ne înâlnim cu Bogdan Popescu, angajat al Apelor Române care urma să ne fie ghid. Primul obstacol, o poartă înaltă de peste doi metri, legată cu lanţ şi lacăt.

Toma Petcu, reporter Digi24: Văd că poarta este închisă şi e şi un lacăt... Bună ziua, este cineva?

După minute bune de căutări găsim un paznic. Ştie că foştii lui angajatori nu mai mai deţin insula şi că aceasta a revenit la stat. Ne priveşte însă circumspect iar răspunsul la orice întrebare este acelaşi: nu ştiu.

-Astea sunt încuiate pe aici?

-Da.

-Şi nu putem intra şi noi?

-Nu am cheia.

-Poftim?

-Nu avem cheie la ele.

-Nu aveţi cheie? Dar cine le are?

-Doar şeful.

-Aici sunt camere sau ce sunt? La ce folosea clădirea, asta încerc să îmi dau seama.

-Nu ştiu. Nu ştiu la ce se folosea.

-Nu ştiţi?

-Nu.

-Văd că sunt camere. Aici probabil se cazau cei care veneau aici.

Este vorba despre o construcţie cu aproximativ 10 camere în care erau cazaţi liderii PSD atunci când poposeau pe insulă.

-Care a fost cea mai importantă persoană cu care v-aţi întâlnit aici? Pe bune, acum, sincer. Cel mai important politician...

-Nu ştiu... nu am fost niciodată...

-Ei, haideţi...

-Ce să zic că nu am fost aici, atunci.

-Pe domnul Dragnea l-aţi văzut? Dar alt lider din PSD?

-Nu, nu am văzut.

-Pe nimeni?

-Pe nimeni.

-Dar ştiţi că veneau aici?

-Nu ştiu.

-Nici asta nu ştiţi?

Belina, relaxare departe de ochii lumii

Pentru a ajunge în zona în care social democraţii veneau să se relaxeze trebuie să mai treci de un gard la fel de înalt, menit să asigure o discreţie totală.

Toma Petcu, reporter Digi24: Aici era un post de pază, sătea paznicul. Aşa arăta postul de pază, un şezlong care servea drept pat, o măsuţă şi un calorifer. Să vedem dacă este deschisă vreo uşă. Nu, totul este închis.

Cum ieşeai de aici, aveai mai multe opţiuni: fie o luai în stânga, traversai podul către insulă, fie aveai doă scări care duc la ponton, da, de aici puteai lua barca să pleci pe apă, sau puteai merge aici la foişor să te relaxezi, şi ăsta este închis. Aici avem zona de grătar, aici se făceau grătarele în serile şi nopţile în care liderii PSD poposeau aici la Belina.

Aici pare a fi un acoperiş, cel puţin..., haideţi să vedem ce e. Este un ponton. Un ponton dar acoperit, ia să vedem, să încercăm să coborâm. Văd, la extremităţile acestui ponton, două camere de supraveghere, una chiar aici şi una în partea cealaltă, era important ca zona să fie păzită foarte, foarte bine.

Liderii PSD s-au lăudat cu ştiucile prinse aici

Faptul că fostul lider PSD, Liviu Dragnea, venea să se relaxeze pe insula Belina împreună cu colegii de partid şi apropiaţii nu mai este un secret. Chiar Liviu Dragnea a postat pe Facebook cateva fotografii de la o partidă de pescuit alături de fostul premier Sorin Grindeanu şi actualul preşedinte PSD Marcel Ciolacu.

Toma Petcu, reporter Digi24: De aici, din zona în care liderii PSD se relaxau, se odihneau atunci când veneau pe insula Belina, pentru a traversa efectiv pe insulă, trebuia să ocolească această porţiune cu apă şi să facă vreo 500 de metri. Pentru a nu mai străbate acest drum, efectiv au unit cele două maluri, au făcut un pod suspendat şi pentru a trece de la zona de cazare, de grătar, pe insulă îţi ia, cât să zic, 30 de secunde.

De multe ori, liderii PSD ajungeau la oaza de relaxare de pe insulă direct cu elicopterul.

-Deci asta e antena.

-Asta-i antena pentru elicopter, de semnalizare.

-Da.

-Uite e chiar acolo, poţi să o vezi.

Liviu Dragnea venea pe insulă cu elicopterul

Toma Petcu, reporter Digi24: Unul dintre piloţii de elicopter care îl aducea aici la Belina pe Liviu Dragnea şi pe apropiaţii acestuia mărturisea în faţa anchetatorilor că, de multe ori, aterizarea era riscantă pentru că trebuia făcută în mijlocul unui câmp plin cu bălării. După câteva astfel de zboruri, în mijlocul acestui câmp a apărut o porţiune betonată, în fapt un heliport pe care elicopterul să poată ateriza în siguranţă.

Constantin Apăvăloaie, pilot: Prima oară când m-am dus acolo, cu ani în urmă, am aterizat singur şi erau multe bălării. În urma unui transport al domnului Dragnea, când am aterizat pe insulă, am vorbit cu un administrator de acolo şi i-am solicitat să degajeze terenul, pentru că nu se putea ateriza. Ulterior, m-am dus cu domnul Dragnea şi era o platformă în construcţie. Am observat că terenul era compactat şi era beton pe câţiva metri pătraţi. Am aterizat pe acea platformă. (...) Acea placă de beton nu poate fi considerată heliport. Pentru heliport trebuie să aibă autorizaţie de la autorităţi şi, din punct de vedere tehnic, pentru a putea ateriza, platforma trebuie să reziste la presiunea de aterizare a elicopterului. (...) L-am transportat cu domnul Dragnea şi pe aghiotantul acestuia, Adrian de la SPP, precum şi alte persoane a căror identitate nu o pot spune. Cel mai mult am transportat patru persoane. În perioada campaniei, de obicei vara, mergeam cu domnul Dragnea în ţară şi apoi îl lăsam pe insula Belina.

La câteva sute de metri de locul în care îşi petreceau timpul şefii PSD, a fost amenajată şi o mică fermă, unde pe lângă pomii fructiferi şi vita de vie erau crescute şi păsări. Ion Vărzaru este unul dintre paznicii care încă se ocupă de intreţinerea micii gospodării.

Pe insula Belina era şi o mică fermă

-Oricum, e bine întreţinută şi acum, vă ocupaţi de ea.

-Băieţii îşi fac datoria aici, dar nu mai sunt mulţi acum, dacă nu mai sunt mulţi angajaţi, mai sunt câţiva, nu pot să întreţină toate...

-Şi aici ce aveaţi, practic?

-Aici au fost păsări înainte, dar nu mai sunt, de câţiva ani nu mai sunt păsări aici.

-Şi aici la fel, tot păsări, nu? Adică nu aţi avut şi animale mai mari, porci, ceva.

-Nu. Nişte păsăsri, nişte pui de găină.

Autorităţile verifică acum dacă toate construcţiile realizate de compania Tel Drum pe insula Belina au fost făcute legal. În plus, Ministerul Mediului va elabora o Hotărâre de Guvern pentru a stabili modul de administrare a insulei de acum înainte.

Tribunalul București judecă acum mai mulți oameni de casă ai lui Liviu Dragnea. Procurorii susţin că în anul 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din insula Belina şi braţul Pavel, situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, iar după doar câteva zile cele două proprietăţi, cu suprafaţă de 278,78 de hectare şi, respectiv, 45 de hectare, au fost închiriate tot ilegal firmei Tel Drum.

Editor web: M.B.