Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova, anunță ISU Dolj. Trei cadre medicale au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au sărit de la etajul 1 al clădirii și au suferit fracturi la membrele inferioare. Alte zeci de persoane au fost evacuate.

Din primele date furnizate de conducerea unității spitalicești, incendiul ar fi fost provocat de un pacient care avea un salon o brichetă.

La faţa locului au fost trimise două subunităţi de intervenţie - Detaşamentul 1 şi 2 Pompieri Craiova cu 6 autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 2 autospeciale de lucru la înălţime, o descarcerare grea şi o ambulanţă tip B. 18 pacienți și cinci cadre medicale s-au autoevacuat, iar un alt pacient a fost evacuat de salvatori.

Reprezentant ISU Dolj: 3 victime dintre cadrele medicale. Pacienții sunt în stare bună

Reprezentantul ISU Dolj a declarat la Digi24 că sunt trei victime din rândul cadrelor medicale, care au suferit fracturi la picioare, după ce au sărit pe geam de la etajul 1 al clădirii.

"Incendiul a fost lichidat. 18 persoane s-au autoevacuat, iar una a fost evacuată de către salvatorii ajunși la fața locului. Sunt și trei victime din rândul cadrelor medicale care se aflau la etajul 1 al clădirii și panicându-se au sărit pe geam. Acestea au suferit fracturi și au fost trimise la Spitalul din Craiova pentru mai multe investigații. A ars lenjeria de pat și s-a deteriorat zugrăveala din acea încăpere. Fum a fost din cauza saltelei și pardoselei din încăpere. Nimeni nu a inhalat fum, pacienții sunt în stare foarte bună, s-au autoevacuat, nimeni nu a avut nevoie de oxigen", a precizat acesta, într-o intervenție la Digi24.

Spitalul de Psihiatrie din Craiova este unitate non-Covid

Ministerul Sănătății a anunțat că Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova este o unitate non-COVID-19. Patru saloane de la parterul spitalului au fost inundate cu fum.

"Din primele informații transmise Centrului Operativ pentru Situații de Urgență, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 20 mp și a fost lichidat. În urma incendiului, s-au înregistrat trei victime cadre medicale, care au suferit traumatisme la membrele inferioare prin cădere de la înălțime. Un pacient acuză cefalee. Victimele sunt conștiente și sunt transportate la spital", anunță Ministerul Sănătății, prin intermediul unui comunicat.

Un pacient a dat foc saltelei cu o brichetă

Primarul orașului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, anunță că vor fi declanșate anchete după incendiul de la Spitalul de Psihiatrie. Edilul susține că spitalul în care a izbucnit incendiul era recent reabilitat și că focul a fost provocat de o pacientă care a incendiat o saltea. Primarul a solicitat declanșarea unei anchete pentru a afla cum a ajuns o brichetă la un pacient și de ce medicii de gardă nu au intervenit pentru a-i salva pe cei internați.

„Clinica de Psihiatrie de la Parcul Romanescu este recent reabilitată, instalațiile electrice sunt verificate lunar in toate spitalele din subordinea municipalității, iar la această unitate sanitară, in toate camerele și pe holuri, sunt montate camere de luat vederi. Astăzi a avut loc un incident, la parterul clădirii, după ce o pacientă a dat foc unei saltele. Nu există victime intoxicate cu fum sau având arsuri. In schimb, trei medici au sărit de la etajul 1, speriați din cauza fumului. Vom declanșa o anchetă ca să verificăm de ce pacienta avea o brichetă asupra ei și de ce medicii de gardă nu s-au asigurat că pacienții sunt evacuați pentru a fi preîntâmpinat orice pericol”, a declarat primarul Lia Olguța Vasilescu, potrivit Mediafax.

Potrivit ultimelor informații, 41 de pacienți au fost evacuați în timpul incendiului. Flăcările au izbucnit într-o rezervă în care se afla o pacientă și apoi s-au extins la alte două încăperi. O persoană supraponderală a avut nevoie de asistență pentru a fi evacuată. Incendiul a fost stins în aproximativ 20 de minute, iar trei medici de gardă, aflați deasupra rezervelor care au luat foc, s-au speriat și au sărit pe geam.

