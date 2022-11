Șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și a provocat o tragedie. S-a ciocnit violent cu o altă mașină condusă regulamentar, iar în urma impactului mașina lovită a luat foc. Participanții la trafic au intervenit să stingă focul, iar la fața locului au ajuns foarte repede nu mai puțin de 18 pompieri, informează ISU Timiș. Din păcate, pentru șoferul care circula corect pe banda lui nu s-a mai putut face nimic, scrie Opinia Timișoarei.

Accidentul a avut loc între localitățile Albina și Chevereșu Mare din județul Timiș. În urma impactului foarte violent a fost rănită și soția bărbatului care și-a pierdut viața, dar și șoferul vinovat. Au fost transportați la spital.

„La fata locului s-au deplasat de urgenta doua autospeciale de prima interventie si comanda, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, 2 echipaje SMURD si un efectiv de 18 pompieri. În accident au fost implicate 2 autoturisme in care se aflau 3 persoane. In urma impactului, 2 victime au ramas incarcerate intr-un autoturism care a luat foc. Incendiul a fost localizat de ceilalti participanti la trafic, fiind ulterior lichidat de echipajele de pompieri", transmit reprezentantii ISU Timis.



Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Editor : D.D.