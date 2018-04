Jurnalul triplei crime de la Brașov. Suspectul: "Cuțitul a intrat până la capăt"

Omul de afaceri din Braşov care a recunoscut că şi-a ucis soţia şi cei doi copii va fi adus săptămâna aceasta la Bucureşti, unde specialiştii vor stabili dacă are discernământ sau nu. Expertiza va lua în calcul şi jurnalul în care bărbatul a descris frământările lui dinaintea triplei crime. Anchetatorii au descoperit în agenda pe care scria "Testament" dovezi că omul avea probleme mari: lupta cu dependenţa de alcool şi o căsnicie nefericită, la care nu a găsit alte soluţii decât asasinatul.

„Astăzi, Ştefan, Monica şi Ioana au plecat la Dumnezeu. Să le fie sufletul uşor! Doamne ajută! Au plecat înaintea mea, aș fi vrut să plec eu, însă Dumnezeu nu m-a lăsat, cuțitul a intrat până la capăt, dar nu am murit fizic.”

Omul de afaceri a scris aceste cuvinte în jurnalul lui la puţin timp după ce îşi măcelăruse soţia şi copii. O dovadă în plus că nu are regrete: din punctul lui de vedere familia lui a plecat, nu a ucis-o el.

Criminaliştii au înţeles totul când au citit jurnalul bărbatului care le-a explicat că şi-a ucis copiii şi soţia ca să îi ducă într-o lume mai bună. Cu o săptămână şi jumătate înainte de triplul asasinat recunoştea că se simte tot mai rău.

„Acum şapte zile am trecut printr-un episod ce poate fi catalogat drept nebunie. Acum două săptămâni, când am ajuns la Poliţie, a fost un alt episod.”

Psihoterapeuţii au un rol important în ancheta care va stabili dacă omul de afaceri avea discernamânt când a devenit călăul familiei. Trebuie să afle ce i-a tulburat minţile într-atât şi dacă a fost o rătăcire de moment sau nu este răspunzător de faptele lui.

Constantin Cornea, psihoterapeut: Pot fi şi rezultatul drogurilor în egală măsură, putem vorbi de nişte drame ce au dus la o formă de psihoză.

Oricum, paginile agendei arată limpede că bărbatul era tot mai tulburat. Pe măsură ce zilele treceau, scrisul lui trăda agitaţia, şi el însuşi devenea confuz.

„Astăzi este o zi importantă, se pare. (...) Eu nu ştiu unde mă aflu...”

Vârtejul de idei frânte şi gânduri criminale era alimentat de viziunea lui asupra vieţii.

„Pe Pământ (...) nimeni nu se mai înţelege cu nimeni, cuvintele aruncate sunt foarte des grele, chiar şi în familie. Familiile sunt desfrânate, (...) nimic nu mai are valoare.”

În cele din urmă, la finalul agendei, procurorii au aflat de ce şi-a numit bărbatul însemnările „Testament”.

„De ce am intitulat in felul acesta scrisoarea mea? Testamentul (...) când omul simte că i-a venit "vremea", dacă are puţină conştiinţă, se va gândi ce lasă în urma lui.”

În urma lui au rămas acuzaţii de triplă crimă. Nici avocatul lui nu crede că omul de afaceri va ieşi mai devreme de anul 2038 de la închisoare.