Amenzi în valoare de 39.000 de lei la Congresul PSD. Protestatarii le contestă în justiție

Protestatarul surdo-mut amendat de jandarmi pentru că ar fi scandat lozinci anti-PSD este obligat să meargă la tribunal pentru a scăpa de sancţiuni, în ciuda faptului că până şi ministrul de interne, Carmen Dan, i-a dat dreptate, spunând că în procesul-verbal este o greşeală de redactare. Luni, alţi 32 protestatari amendaţi i s-au alăturat şi au contestat amenzile primite în acea zi. În total, sancţiunile valorează 39 de mii de lei.

Peste 30 de protestatari amendați în urma Congresului PSD de pe 10 martie au venit luni la Judecătoria Sectorului 1 pentru a depune contestații. Sumele primite ca amendă sunt între 500 și 2.000 de lei.

„Toate sancțiunile au fost doar pe litera g), din art. 26 Legea 60 pentru participarea la contramanifestație. La descrierea faptei scrie că am scandat împotriva participanților la Congresul PSD. Nu sunt foarte multe sancțiuni pentru deranjarea liniștii publice. Din cele 32 pe care le avem până acum, doar șase sunt pentru deranjarea liniștii publice. Dacă după 400 de zile Jandarmeria română nu știa că domnul Duia are deficiențe de auz și de vorbire este o problema de fond”, a declarat Cristian Dide, unul dintre protestatarii amendați, vorbind despre tovarășul său de protest.

„Au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenţionale, două avertismente scrise şi 48 de sancţiuni în cuantum total de aproximativ 39.000 de lei. Cu privire la faptul că cei sancţionaţi îşi exercită dreptul legal de a contesta aceste sancţiuni, este un drept al lor, iar instanţa de judecată este cea mai în măsură să respingă sau să admită plângerile respective”, a spus Georgian Enache, purtător de cuvânt al Jandarmeriei.



Dintre protestatarii care au venit la judecătorie, recordul îl deţine Marian Rădună. Până acum, el a strâns 7 amenzi de aproximativ 10.000 lei.

„Aşa arată o mapă de cetăţean activ care efectiv își exercită dreptul constituțional de a protesta atunci când cineva greșește. Indiferent de cine e la guvernare. Este jignitor faptul că jandarmii actionează din punctul meu de vedere, doar la ordin”, spune Marian Rădună.

„N-am fost niciodată identificat de Jandarmeria română la niciun protest și am luat una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare amendă”, spune un alt protestatar amendat.

„Am fost amendat cu toate că am proteză auditivă, cu toate că nu am dialogat cu niciun fel de jandarm. Nu am comunicat cu ei. Pur și simplu m-au amendat fără să știu. Nu am scandat nimic la protest. Eu protestez prin prezenţa mea”, spune un bărbat.

„La ora la care este presupusă manifestație pe procesul-verbal eu nu eram aoclo. Adică la 14:30, conform procesului-verbal, eu nu mă aflăm la adresa respectivă”, susține un alt protestatar.