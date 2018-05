Bugetul Instanţei supreme, suplimentat cu peste un milion de lei pentru un spaţiu suplimentar

Bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2018 a fost suplimentat cu peste un milion de lei, din fondul de rezervă al Guvernului, pentru închirierea unui spaţiu suplimentar în care să îşi desfăşoare activitatea, potrivit unei Hotărâri de Guvern publicate joi în Monitorul Oficial.

Conform actului normativ, se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2018, la capitolul Ordine publică şi siguranţă naţională, Bunuri şi servicii, cu suma de 1.058.000 de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în vederea închirierii unui spaţiu suplimentar în care să îşi desfăşoare activitatea instanţa supremă. "Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţiile legale a sumei", se mai arată în actul normativ.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Cristina Tarcea, declara, în martie, la bilanţul Parchetului General, că se roagă la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma, pe care Parchetul instanţei supreme l-a finalizat în anul 2017, să nu ajungă la ICCJ pentru că nu are unde să-l depoziteze. De asemenea, ea a afirmat că instanţa supremă nu are săli în care să judece Dosarul Mineriadei, dar ”nimeni nu s-a gândit să îndrepte această strâmbătate”.

"Vă mărturisesc, deşi mă doare să spun asta, că pot să accept ideea că nimeni nu s-a gândit la efortul intens pe care un magistrat îl poate face pentru a lucra în asemenea condiţii, dar nu pot să accept ideea că nimeni nu s-a gândit la destinatarul final al acestei reforme, şi anume cetăţeanul. Ascultam astăzi raportul de activitate, am privit, dar nu neutru, faptul că a fost finalizat dosarul Hexi Pharma. Vă rog să mă credeţi că mă rog la Dumnezeu ca acest dosar să nu vină într-o formă sau alta destul de curând la Înalta Curte pentru că pur şi simplu Înalta Curte nu are unde să-l depoziteze. Am văzut că s-a finalizat Dosarul Mineriada, care a fost trimis în judecată la Înalta Curte. Înalta Curte nu are o sală unde acesta să fie judecat. A trebuit să încheiem diferite protocoale cu Curtea Militară de Apel şi acea sală pusă la dispoziţie e neîncăpătoare şi ne rugăm la alte instannţe din Bucureşti pentru a ne găzdui pentru a judeca acest dosar. Dragii mei colegi, aceasta este realitatea din România, dar nimeni nu s-a gândit să îndrepte în primul rând această strâmbătate din justiţia din România", afirma Tarcea.

În iunie 2017, dosarul "Mineriadei", care are peste 400 de volume, a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, documentele fiind depozitate pe hol, din cauza lipsei spaţiului. Cristina Tarcea spunea că ICCJ nu are suficient spaţiu nici pentru depozitarea dosarelor, nici pentru repartizarea judecătorilor şi personalului auxiliar în sălile de judecată şi că a solicitat şi premierului, şi primarului general al Capitalei alocarea unui nou sediu, însă fără rezultat.