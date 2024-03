Cătălin Cherecheș este în drum spre România. Avocat: A fost stabilit un traseu, inclusiv celula unde va fi deținut

Cătălin Cherecheș este în drum spre România, el fiind extrădat de Germania. Avocatul Răzvan Doseanu a declarat la Digi24 că a fost stabilit un traseu pentru executarea pedepsei, respectiv, penitenciarele unde va fi închis pe perioada executării pedepsei.

Potrivit unor surse din poliția germană, Cherecheș va fi predat astăzi și va fi transferat pe cale terestră. Potrivit regulilor în astfel de situații, persoanele în cauză sunt transportate cu mijloace de transport colective de la centrul de detenție respectiv până la frontieră, unde are loc predarea. Predarea va fi efectuată de către Poliția Federală Germană.

Cherecheș va intra în țară pe la Nădlac, potrivit unor surse Digi24.

Conform documentelor din procesul de extrădare, Chereches o să fie dus la Penitenciarul București Rahova pentru perioadă de carantină de 21 de zile, apoi va executa timp de un an pedeapsa în regim închis la penitenciarul Aiud, pentru ca apoi să fie mutat la Penitenciarul Baia Mare.

Avocatul lui Cherecheș, Răzvan Doseanu, a declarat că a fost stabilit acest traseu pentru clientul lui și că au fost indicate inclusiv celula unde va fi deținut, numărul de metri pătrați pe care îi va avea celula, numărul persoanelor din celulă.

El a declarat că pe rolul instanțelor are o contestație în anulare care se judecă la Curtea de Apel Cluj și care vizează incompatibilitatea unuia dintre jduecătorii care au pronunțat soluția în apel.

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat în 14 martie, în emisiunea Studio Politic, la Digi24, că Cherecheș nu va va fi plasat într-o celulă specială: „Nici pomeneală. Cătălin Cherecheș, ca toți fugaii din România, au la îndemână probbail sfatul avocaților această situație legată de penitenciarele din România. Am făcut de fiecare dată un raport lunar pe tot ce înseamnă îmbunătățirea condițiilor din penitenciare. Sunt sigură că și autoritățile judiciare din Germania ne-au solicitat informații precise despre maniera încă statul român respectă standardele europene în pușcării. Am trimit acest material și am arătat că, nu doar că le îndeplinim, dar am respectat aceste condiții”.

Cu o zi în urmă, judecătorii din Munchen deciseseră ca fostul edil Cătălin Cherecheș să fie extrădat. Condamnat pe 24 noiembrie 2023, la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, Cherecheș a reușit să iasă din țară, deși se afla sub control judiciar. Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost reținut la data de 28 noiembrie 2023 de poliție, în orașul german Augsburg.

