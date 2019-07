Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, a comentat la la Digi24 decizia Curții Constituționale privind modificările la Codurile penale, declarate neconstituționale.

„E foarte bine că după 7 amânări Curtea a decis că ce am făcut noi în Parlament nu corespunde cu voința inițială a Curții. Trebuie să vedem motivarea pentru a vedea detaliile. După 7 amânări înseamnă că a fost o decizie greu de luat, înseamnă că ceea ce am făcut noi nu e atât de rău, pentru că dacă era rău, era evident de la început și nu era nevoie de 7 amânări pentru a constata că ceea ce a făcut Parlamentul nu corespunde de fapt cu decizia inițială. Convingerea noastră a fost de la început că ceea ce am făcut în Parlament corespunde cu decizia inițială a Curții, dar trebuie să vedem motivarea”, a spus Cazanciuc la Digi24.

El a precizat că anunțul CCR nu are legătură cu decizia Coaliției de a organiza sesiune extraordinară, care a fost convocată pentru modificarea legislației pe situațiile de urgență, în urma crimelor de la Caracal.

(Urmăriți în materialul video atașat un schimb de replici între Robert Cazanciuc și jurnaliștii Alice Iacobescu și Liviu Avram)

În ceea ce privește acest caz, Cazanciuc spune: „MAI este singurul care își asumă responsabilitatea în acest caz, nu am auzit nimic de asumare de răspundere de la Parchet sau de la STS”.

Aceasta, cu toate că șeful STS, Ionel-Sorinel Vasilca, și-a dat astăzi demisia.

„E ușor să căutăm responsabili. Cei care sunt vinovați trebuie să plătească, cu siguranță. Ideea este ce facem de aici încolo, să nu se mai întâmple cazul Munții Apuseni (accidentul aviatic în care victimele nu au putut fi localizate de autorități, ci au fost găsite de localnici, n.r.), cazul Alexandra, pentru că e frustrant pentru orice cetățean să vadă. Trebuie să vedem la rece, pe responsabilități individuale, cine a greșit pe neglijență, pe abuz, trebuie să plătească”, a spus Cazanciuc.

Întrebat dacă este vorba despre abuz în serviciu, infracțiune pe care mai mulți oficiali PSD au vrut să o dezincrimineze, Cazanciuc a răspuns: „Abuzul de funcție. Nu trebuie să fie abuz în serviciu în sensul legii penale. Cineva abuzează într-un sens sau altul, prin acțiune sau inacțiune, de poziția în care trebuia să facă sau să nu facă ceva. Poți să ai sancțiuni contractuale, sancțiuni disciplinare, îl dai afară pur și simplu, când îl vezi indolent, incompetent”.

CCR a decis astăzi că atât Codul penal, cât și Codul de procedură penală sunt neconstituționale, pentru că Parlamentul nu a ţinut cont de deciziile anterioare ale Curţii şi le-a transpus selectiv.

Una dintre situaţii este cea referitoare la abuzul în serviciu. Deşi CCR a cerut impunerea unui prag, parlamentarii nu au prevăzut pragul în modificările aduse articolului referitor la abuzul în serviciu. Codurile se întorc în Parlament, urmând a fi din nou dezbătute în Comisia specială condusă de deputatul PSD, Florin Iordache.

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.

Editor web: Monica Bonea