Comisarul european pentru Justiție, interviu exclusiv. Mesaj pentru români

România se îndreaptă în pas alergător spre preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. O funcţie pe care o va ocupa în premieră la 12 ani după aderarea la UE. 12 ani şi parcă tot nu suntem pregătiţi să ne asumăm locul şoferului în această maşinărie care conduce destinele a 28 de ţări şi a jumătate de miliard de oameni. În România, înaintea acestui moment crucial, prevalează discursul antieuropean şi interesele de partid. Atât de mult încât am ajuns să fim ţinta ironiilor. „Sperăm că măsurile pe care le convenim acum cu autorităţile române vor dura mai mult decât guvernele României”, spune comisarul european pentru Justiţie în exclusivitate pentru Digi24.

Alexandra Albu, jurnalist Digi24: Ce le-ați transmite românilor care sunt îngrijorați de faptul că țara lor nu este pregătită pentru a prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene?

Vera Jourova, comisarul european pentru Justiţie: „Președinția” înseamnă că Guvernul României se va afla în prim-planul uneia dintre cele mai importante perioade ale acestui mandat al Comisiei Europene (care se încheie în noiembrie, 2019). În multe privințe, va fi o Președinție istorică. Pentru multe dintre inițiative, Președinția română va reprezenta ultima șansă de a obține rezultate concrete pentru cetățeni și există multe dosare importante ce au drept scop consolidarea protecției consumatorilor sau securității cetățenilor, atât în mediul online, cât și offline. Brexit-ul se va întâmpla în timpul Președinției României, la fel ca Summit-ul important de la Sibiu care va modela viitorul Europei. În cele din urmă, alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc în contextul acestui mandat, iar ele vor decide viitoarea agendă europeană.

Știu că pregătirile pentru Președinția României au început cu multe luni în urmă, așa că aștept ca aceasta să fie pe deplin operațională din prima zi. Pot asigura cetățenii români că Guvernul nu este singur. Vizita mea aici constă în principal în a înțelege cum decurg pregătirile și ce poate face Comisia pentru a ajuta. Sper că Guvernul va depune toate eforturile pentru ca această Președinție să fie una de succes.

Alexandra Albu: Cum ați descrie cooperarea cu autoritățile române în ultimul an?

Vera Jourova: Am lucrat îndeaproape cu autoritățile române, atât colegul meu, prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, cât și eu personal. În ciuda numeroaselor consultări, regretăm că guvernul român s-a angajat în anumite schimbări care pun sub semnul întrebării progresul obținut în 11 ani de la aderare. Eu și generațiile mai în vârstă de români ne amintim foarte bine sistemul în care conducerea unui partid unic desemna judecători, procurori, sau chiar dicta sentințe. Românii au luptat pentru a trăi într-o democrație unde instanțele de judecată sunt independente față de schimbarea politică. Orice reformă care ar aduce România mai aproape de trecut nu este, în mod cert, un pas în direcția potrivită. De cealaltă parte, am rămas impresionată de societatea românească. Frecvența demonstrațiilor au arătat că românii continuă să creadă că nu ar trebui să existe toleranță pentru corupție, susținând pe deplin independența sistemului judiciar.

Alexandra Albu: Cum a fost afectată imaginea României de discursul anti-UE al unor politicieni români?

Vera Jourova: E în regulă să fii critic, asta chiar este necesar pentru a păstra viu proiectul nostru comun. Aș spune însă că acest discurs anti-UE nu este constructiv, ci mai degrabă încearcă să folosească instituțiile Uniunii Europene drept țapi ispășitori. În primul rând, a da vina pe altcineva nu a rezolvat niciodată problemele. În al doilea rând, Uniunea Europeană este și România. Guvernul stă la aceeași masă cu celelalte guverne din statele membre, iar Comisia acționează drept gardian independent al tratatelor. O instanță românească e o instanță europeană, pentru că sentințele românești trebuie respectate în toată Uniunea. Așa că, în loc să învinuim, aș sugera o abordare mai constructivă și mai mult dialog. Asta este cheia colaborării într-o Uniune Europeană diversă, la fel cum este și încrederea reciprocă în sistemele noastre fără de care Piața Unică Europeană s-ar destrăma.

Alexandra Albu: Care este mesajul dumneavoastră către autoritățile române?

Vera Jourova: Situația din România privind reformele din sistemul judiciar și lupta împotriva corupției este îngrijorătoare și eu, alături de Comisia Europeană, am evidențiat problemele în repetate rânduri. Mesajul meu principal este că România încă are șansa de a corecta situația. Ce trebuie făcut acum este foarte clar, tocmai ce am punctat în detaliu recomandările în raportul de săptămâna trecută. Așadar, mesajul meu este: haideți să discutăm și să ne ascultăm unii pe alții pentru a găsi soluții benefice pentru români și europeni și care vor dura mai mult decât următoarea schimbare de guvern. Am trăit și am lucrat în România cu mai mulți ani în urmă; este o țară dragă mie și îmi doresc ce e mai bine pentru cetățenii ei și pentru parcursul său în Uniunea Europeană.

Alexandra Albu: Ce mesaj aveți pentru români în contextul tonului agresiv folosit de politicieni împotriva Uniunii Europene?

Vera Jourova: Este întotdeauna mai ușor pentru politicieni sa dea vina pe „Bruxelles" sau pe instituţiile europene. Această metodă nu este una nouă, este luată din modul de lucru al altor lideri care au încercat o abordare mai autoritară. Să dea vina pe cineva sau ceva care este departe, într-o oarecare măsură străin. Acest fapt trădează o mare neînțelegere, și anume, că UE suntem "noi". Suntem uniți printr-un set de reguli și valori comune care ne-au ajutat să devenim un model de libertate și prosperitate. Ce mă liniștește este faptul că majoritatea românilor continuă să aibă o percepție pozitivă asupra Uniunii Europene.

Alexandra Albu: Credeți că România va putea să întoarcă lucrurile în favoarea sa și să îndeplinească toate recomandările din cadrul raportului MCV până la finalul acestei Comisii?

Vera Jourova: Guverne românești successive au făcut progrese în ultimii 10 ani și, în ianuarie 2017, eram de altfel destul de aproape de linia de sosire. Din păcate în ultimul an, pașii înapoi au inversat mare parte din progresul atins înainte. Acum totul se află în mâinile guvernului român. Suntem foarte transparenți în ceea ce ne dorim: ne dorim un sistem judiciar independent pe care oamenii să se poată baza și în al cărei verdict să aibă încredere. Vom continua să urmărim îndeaproape toate modificările și să evaluăm situația înainte de finalul mandatului acestei Comisii. Avem nevoie ca schimbările să aibă loc rapid.

Alexandra Albu: Sunt aceste recomandări obligatorii și ce se întâmplă dacă România nu le îndeplinește?

Vera Jourova: Când România a intrat in UE, a făcut o serie de promisiuni în fața Uniunii Europene de a-și îmbunătăți sistemul judiciar și de a intensifica lupa împotriva corupției. Nu în beneficiul UE, ci pentru cetățenii săi. Aș vrea să încurajez Guvernul să își onoreze acest angajament în fața UE și a cetățenilor ei. Să închideți acest capitol care creează atât de multe tensiuni fără a fi necesare și să începem să lucrăm împreună pentru a consolida Uniunea noastră.

