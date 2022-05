Costin Mincu, în așteptarea sentinței în dosarul „Colectiv”: De cât timp stau cu conservele în bagajele făcute, cred că au și expirat

Costin Mincu, unul dintre patronii clubului „Colectiv”, spune că s-a împăcat cu gândul că va merge la pușcărie, în condițiile în care Curtea de Apel București este așteptată marți, 3 mai, să dea sentința definitivă în dosarul tragediei de acum șapte ani în care 64 de tineri și-au pierdut viața într-un incendiu pornit de la niște artificii.

„M-am împăcat de mult timp cu gândul că o să merg la pușcărie și mă bucur că în sfârșit se termină toată așteptarea asta”, a scris Costin Mincu pe Facebook. „De cât timp stau cu conservele în bagajele făcute, cred că au și expirat”, adaugă el.

Procesul se judecă de ani de zile, iar Costin Mincu spune că măcar la Curtea de Apel, spre deosebire de „simulacrul de proces” de la Tribunalul București, au fost acceptate probele pe care le-a adus apărarea.

„Nu visez vreo achitare și asta nu pentru că mă consider vinovat, ci pentru că am renunțat de mult să cred că adevărul are un rol major în decizie”, spune fostul patron de la „Colectiv”, care acuză o conspirație între domeniul politic și presă pentru a induce publicului anumite convingeri.

„Așa e la noi, în România, poți să fii erou sau cel mai mare criminal”

El subliniază că clubul a funcționat legal și că a avut aprobările necesare date de autorități. În plus, unul dintre organizatorii concertului, și nu clubul este cel care a adus firma de artificii și a decis montajul final cu artificierii.

„Nu eu am organizat evenimentul! Cei doi organizatori și-au pierdut din păcate viață în tragedie, și tot din păcate unul dintre ei a fost declarat erou național, cu toate că a fost cel care a adus firma de artificii în club și a decis montajul final cu artificierii. Așa e la noi, în România, poți să fii erou sau cel mai mare criminal, după câteva săptămâni în care politicul și presa își dau mâna ca să convingă o țară întreagă că albul e negru”, spune Costin Mincu. „E mai ușor să urli prin trompetele din media că "patronii groazei" au fost exclusiv de vină, decât să faci reforme în instituții conduse de baroni instituționali - vezi ISU și Arafat”, adaugă fostul patron.

„Clubul Colectiv a funcționat legal! Am avut documentele finale, Autorizația de Funcționare și Acordul de funcționare. Ne-au controlat și Primăria și ISU și Poliția, toți au considerat că funcționăm legal și ne-au permis să existăm”, subliniază Costin Mincu.

„Nu sunt genul de prost care să-și construiască convingeri fără argumente și o să mă gândesc mereu ce puteam să fac eu că să previn tragedia asta”, mai spune Costin Mincu.

„Eu mâine (marți - n.r.) plec la pușcărie, dar într-un exercițiu de speranță, vă spun la revedere! Cred că pentru mine o să fie mai ușor, nu o să mai trăiesc pe răspunderea mea. Pentru voi o să fie mai greu, o să rămâneți patronați de aceeași clasa politică, plătind taxe și impozite, dar trăind exclusiv pe răspunderea voastră. Așa că vă urez curaj!” își încheie postarea Costin Mincu.

Luna trecută, Curtea de Apel Bucureşti a amânat pentru data de 3 mai pronunţarea sentinţei definitive în dosarul „Colectiv”, în care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu.

Procesul s-a terminat în luna decembrie 2021, iar judecătorii au amânat de trei ori luarea unei decizii în acest caz.

La ultimul termen al procesului, din 21 decembrie 2021, avocaţii inculpaţilor au solicitat achitarea sau aplicarea unor pedepse mai blânde, apreciind că procurorii ar fi greşit când au decis trimiterea în judecată a clienţilor lor, dar şi magistraţii Tribunalului Bucureşti, când au pronunţat pedepse cu executare.

De cealaltă parte, procurorii au cerut pedepse „orientate spre maximumul prevăzut de lege” şi cu executare pentru fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu-Piedone, funcţionari din Primărie, patronii clubului, doi pompieri, doi pirotehnişti şi reprezentaţii unei firme de artificii, susţinând că ordinea socială a fost „alterată” de corupţie, iar oameni au ars. „Nu vorbim de doi, ci de un cimitir”, au transmis anchetatorii.

La sfârșitul săptămânii trecute, Cristian Popescu Piedone, în prezent primar al Sectorului 5, a fost săltat de procurorii anticorupție din Aeroportul Otopeni și a fost dus la Direcția Națională Anticorupție în baza unui mandat de aducere. Edilul se pregătea să plece din țară cu patru zile înainte ca instanța să dea o decizie finală în dosarul Colectiv, în care el a fost deja condamnat în primă instanță la închisoare cu executare.