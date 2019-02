Dăncilă și Dragnea, noi declarații despre OUG privind recursul compensatoriu

PSD nu renunţă la ordonanţele de urgenţă pe problemele din justiţie. Imediat după şedinţa liderilor social-democraţi, premierul Viorica Dăncilă a declarat că în următoarea perioadă va lua o decizie împreună cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe această temă. Totodată, Liviu Dragnea a declarat că va accepta doar un text de lege care „să repare nedreptăţile”.

Viorica Dăncilă: Am discutat cu domnul ministru, am discutat și vineri, am discutat ce putem face în legătură cu recursul compensatoriu, ordonanța completurilor de 5. Urmează încă o discuție săptămâna asta, să vedem cum ne organizam.

Reporter: V-ați uitat pe proiect? Toată lumea spune că nu a vazut proiectul.

Viorica Dăncilă: Vineri am discutat despre recursul compensatoriu și am vazut: deja domnul ministru are un proiect.

Liviu Dragnea: Nu vreau să vorbesc despre himere. Când o să văd un text care să conțină ceea ce s-a discutat în Comitetul Executiv Național și care pe mine, pe domnul Tăriceanu să ne convingă ca acele ordonanțe repară mare parte din nedreptățile care au iesit la iveală în ultima perioadă, atunci o să vorbesc despre ele și o să le susțin.

