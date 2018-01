Dosarul Lucan | Managerul Spitalului Cluj: Am sunat la mai multe hoteluri pentru inspectori

Noaptea. Aşa a fost audiat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, în dosarul doctorului Mihai Lucan. Ministrul fusese citat pentru ieri înainte de prânz, dar a ajuns la DIICOT mult după lăsarea întunericului. Audierea sa vine în contextul în care deputatul USR Emanuel Ungureanu, denunţător în acest dosar, l-a acuzat pe ministru că ar fi închis ochii la presupusele ilegalităţi făcute de doctorul Lucan. Astăzi, la DIICOT au ajuns fiul şi ginerele lui Mihai Lucan. Cei doi au asistat cum procurorii au desigiliat probele.

Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Un medic care locuieşte chiar lângă sediul DIICOT mi-a spus că l-a văzut pe domnul ministru Florian Bodog ieşind ieri noaptea din sediul DIICOT. Este uluitor că DIICOT acceptă dublul tratament - pe cei care favorizează nişte infractori îi audiază noaptea, în secret, iar pe alţii, ziua”.

Florian Bodog a fost audiat în dosarul medicului Mihai Lucan exact în ziua în care spunea că nu a fost citat de procurorii DIICOT. El a mers la DIICOT după ce au plecat toţi jurnaliştii din faţa instituţiei şi a fost audiat până târziu în noapte.

Ministrul Sănătăţii spune că a dat declaraţii complete în calitate de martor în acest dosar. Mai mult, Florian Bodog spune că a colaborat cu DIICOT încă de când magistraţii au început ancheta care îl viza pe mediul Mihai Lucan.

Procurorii au vrut să afle cum răspunde la acuzaţiile deputatului USR Emanuel Ungureanu.

Emanuel Ungureanu, declaraţii în 3 ianuarie 2018: „Dl Bodog a făcut în aşa fel ca controalele care veneau de la Ministerul Sănătăţii în echipa mixtă cu cei de la casa de asigurări Bucureşti să fie moi. Să nu descopere lucruri”.

Emanuel Ungureanu susţine că are şi probe, iar, între timp, pe Facebook, au apărut fotografii cu cei trimişi în control la Institutul de Transplant Renal, stând la masă pe terasă la unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Cluj.

Emanuel Ungureanu: „Actualul minstru l-a pus pe domnul Hetea ca să vorbească cu domnul Şuşcă ca să aranjeze ca acei oameni să stea la un hotel de cinci stele. Nu pot să spun tot din anchetă pentru că le stric treaba procurorilor. O să vedeţi cine a plătit factura pentru funcţionari”.

Ministrul Sănătăţii spune că acuzaţiile sunt simple închipuiri.

Florian Bodog: „Domnul deputat bate câmpii. Ce spune dânsul sunt simple afirmaţii care n-au nicio bază reală, ci le face pentru a face spectacol, dar va răspunde pentru ele. Aceste afirmaţii de genul lui Ungureanu vin doar să mai adauge un cui la sicriul transplantului din România”.

Cu toate astea, Petru Şuşcă, managerul Spitalului Judeţean din Cluj, confirmă spusele deputatului Emanuel Ungureanu. El recunoaşte că le-a căutat camere inspectorilor trimişi să verifice activitatea Institutului de Transplant renal.

Petru Şuşcă: „Personal, am sunat la mai multe hoteluri şi la o agenţie de turism ca să încercăm să îi ajutăm. Nu am făcut altceva decât să încerc să ajut nişte angajaţi ai ministerului. Nu am discutat aceste chestiuni nici cu profesorul Lucan”.

Fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este sigur că medicul Mihai Lucan primea informaţii din minister despre controale şi avea influenţa să le măsluiască.

Vlad Voiculescu: „A ameninţat membrii Corpului de Control, avea informaţii despre momentul când Corpul de Control mergea la institut, ştia dinainte ce Corpul de Control va controla, care e agenda anchetei, merge şi verifică anumite aspecte conform mandatului primit de la ministru. Ştia ce scrie în raporte dupa ce acestea erau finalizate înainte de a fi transmise la procuratură”.

Vlad Voiculescu spune că în mandatul lui au fost făcute două controale la Institut, unde s-au găsit nereguli mari. Raportul a fost trimis procurorilor DIICOT.