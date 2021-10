Dosarul vaccinărilor fictive: Majoritatea clienților, racolați de un angajat al SJU Prahova cu atribuţii în lupta împotriva pandemiei

Un angajat vechi al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti a reprezentat o „sursă importantă de clienţi pentru sistemul de vaccinare fictivă” şi aceştia veneau inclusiv din alte judeţe, se arată în motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus cercetarea sub control judiciar a celor patru inculpaţi reţinuţi în dosarul vaccinărilor fictive anti-COVID.



„XX angajat al Spitalului Judeţean de mai bine de 15 ani a reprezentat o sursă importantă de clienţi pentru sistemul de vaccinare fictivă creat de cei doi inculpaţi, acesta folosindu-se de poziţia sa pentru a racola persoane interesate de obţinerea adeverinţelor, sprijinindu-i în acest scop, în scopul obţinerii de venituri inclusiv pentru sine. Aşa cum rezultă din declaraţiile suspecţilor audiaţi, XX era cel care însoţea la Centrul de Vaccinare un număr foarte mare de beneficiari, care veneau inclusiv din alte judeţe ale ţării”, precizează sursa citată.



Potrivit documentului, procurorii au arătat în referatul cu propunerea de arestare preventivă a celor patru că activitatea infracţională a acestora este de natură să pună în pericol inclusiv sănătatea populaţiei în condiţiile liberei circulaţii a celor pretins vaccinaţi.



În plus, anchetatorii subliniază „îndrăzneala şi determinarea infracţională” a unora dintre suspecţi, arătând că certificatele false de vaccinare erau eliberate fără ca măcar beneficiarii să se mai prezinte la centru.



„Mai mult, inculpata XX, deşi are calitatea de cadru medical cu atribuţii în lupta împotriva pandemiei de COVID-19, se foloseşte de această calitate într-un scop vădit contrar atribuţiilor sale. Sugestiv pentru atitudinea inculpatei fata de faptele comise este că iniţial la nivelul Centrului de vaccinare Valea Călugărească solicita prezenţa beneficiarilor la centru, după momentul mutării activităţii la CMI XX, îndrăzneala şi determinarea infracţională a suspectei s-a amplificat, aceasta procedând la înregistrarea în RENV a oricărei persoane interesate de obţinerea adeverinţei de vaccinare, fără ca aceasta să se mai prezinte la cabinetul medical. În privinţa inculpatului XX, acesta şi-a traficat influenţa sa reală asupra funcţionarilor implicaţi în procesul de vaccinare derulat la nivelul comunei Valea Călugărească atât direct, cât şi prin intermediari, activitatea sa fiind extrem de prolifică şi nerezumându-se la cazuri izolate. Din contră, când lucrurile nu au mai mers conform aşteptărilor la nivelul Centrului de vaccinare, şi-a mutat activitatea la cabinetul medicului de familie unde «colaboratoarea» sa este asistent medical. Sugestiv pentru atitudinea sa faţă de faptele comise este că, după momentul mutării activităţii la CMI XX, îndrăzneala şi determinarea infracţională a celor doi s-a amplificat, numita X procedând la înregistrarea în RENV a oricărei persoane interesate de obţinerea adeverinţei de vaccinare, fără ca aceasta sa se mai prezinte la cabinetul medical”, spun anchetatorii, potrivit Agerpres.

În dosar se cercetează infracţiuni de dare de mită, luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, fals informatic şi uz de fals

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au efectuat, în data de 14 octombrie, 17 percheziţii domiciliare şi la sediile centrului de vaccinare şi ale cabinetelor medicale individuale ale medicilor de familie vizate în cauză, fiind puse în aplicare 35 de mandate de aducere emise pe numele inculpaţilor şi suspecţilor.

În urma audierilor, patru persoane au fost reţinute, instanţa dispunând cercetarea sub control judiciar.

„Începând cu luna iunie 2021, inculpaţii şi suspecţii din prezenta cauză, profitând de reticenţa unei părţi a populaţiei în privinţa vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, coroborată cu dorinţa acesteia de a beneficia totuşi de avantajele oferite de certificatul de vaccinare COVID, în condiţiile noilor restricţii impuse de autorităţi, au creat un veritabil circuit paralel de vaccinare fictivă, în conivenţă infracţională cu personal medical din cadrul unui centru de vaccinare, precum şi din cadrul mai multor cabinete medicale individuale ale medicilor de familie de pe raza judeţului Prahova, în scopul obţinerii de importante foloase materiale, punând, astfel, în pericol sănătatea populaţiei în condiţiile liberei circulaţii a persoanelor pretins vaccinate. Inculpaţii asigurau pentru persoanele interesate obţinerea adeverinţei care atestă vaccinarea inclusiv prin introducerea menţiunilor în baza naţională RENV, fără însă a se proceda la inocularea serului anti-COVID beneficiarilor”, arată procurorii.

În acest dosar se fac cercetări cu privire la infracţiunile de dare de mită, luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, fals informatic şi uz de fals.

Editor : Liviu Cojan