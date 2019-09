Elena Udrea, audiată la secția specială: Nu am știut unde este sediul și am venit pe jos doi kilometri

Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat, joi, la sediul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, pentru a da declarații ca parte vătămată într-un dosar deschis în urma unei plângeri depuse tot de aceasta, în urmă cu doi ani, împotriva unor procurori.

„Nu am știut unde este sediul (SIIJ, n.r.) și am venit pe jos doi kilometri. Am venit citată în calitate de parte vătămată, să văd despre ce este vorba. Parte vătămată în dosar referitor la o plângere pe care am depus-o la Parchetul General în 2017 împotriva domnului procuror Bulancea, doamnei Ana Dana și domnul Popovici (de la DNA, n.r.). Pe care am făcut-o eu”, a declarat Elena Udrea, potrivit Mediafax, înainte să intre în sediul Secției de de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

Elena Udrea a mai precizat că, în 2017, a transmis procurorilor dovezi pentru a-și susține plângerea.

„O să văd ce s-a mai intamplat în dosar. Din câte știu, la vremea respectivă, eu depusesem înregistrări telefonice și comunicarea cu un anumit personaj care rămăsese să cred, aveam fotografii, ca susținea că are înregistrări cum acești procurori puneau la cale o declarație falsă într-un dosar împotrivă, dosar care se află în instanță”, a mai explicat fostul ministru.

Udrea a precizat că nu poate spune cine este acel personaj.

„Însă eu cred că acest caz va fi curând probat și atunci vom vedea care sunt consecințele pentru cei care au ținut neapărat să facă o serie nesfârșite de dosare, să îmi facă mie o serie nesfârșită de dosare penale”, mai spune aceasta.

